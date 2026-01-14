Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文曜推新楼揭计划 最高借85% 余货部署下月提价

新盘速递
建灏旗下九龙城文曜，发展商特别推出全新「备用第一按揭贷款」计划，务求让买家在购买单位时可享有更灵活财务安排。另外，正积极考虑于2月上调余货售价。 

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，特别为项目推出全新「备用第一按揭贷款」计划，透过此全新贷款计划最高可获批成交金额8成半贷款额，贷款年期长达25年，而且按息全期更低至P减2%，即最新利率低至3.25%，可尽享全期低息的优势，相信此计划将有效帮助买家灵活调动资金，尤其是心仪顶层30楼「PRESIDENT FLOOR总统楼层」天际特色豪华装修巨宅买家，进一步提升置业的吸引力。

文曜采「租售并行」及「连租约销售」灵活策略推出市场，加上市场对优质校网之住宅需求强劲，单位长线具升值潜力，深受市场不同客源欢迎，当中包括家庭客、投资客及于邻近地区工作的专业人士等。项目上星期五 (9日) 录连环成交，共8伙及4个车位，总合约金额逾1.45亿元，全盘现仅余24伙，有见及此，集团正积极考虑于2月上调余货售价。 

受惠于政府近年积极推行「抢人才」政策，吸引各类专才透过多项入境计划来港发展，高端住宅需求随之上升，豪宅买卖及租赁市场明显升温，市场消息指出，九龙塘一带传统豪宅区，上月共录约100宗租务成交，交投活跃。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

