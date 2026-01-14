THE HENLEY III加推41伙招标 入场价约544.6万

发展商加快旗下新盘余货销售速度，恒基旗下启德启德THE HENLEY III昨日加推新价单41伙，折实平均呎价约26872元，折实入场价约544.6万。

折实入场价544万

新一批单位面积由229至778方呎，户型涵盖开放式至3房间隔，包括2伙连天台特色户。价单定价介乎608.5万至2707.8万，价单呎价约23393至34805元。发展商提供多种付款办法，折扣率最高为5%，若买家选购单位面积为420方呎或以下，可获额外5.5%优惠，折实售价约544.6万至2572.41万，折实呎价约20937至33064元，折实平均呎价约26872元。

当中售价最低为3A座40楼F室，为面积229方呎的开放式单位，折实售价约544.6万，折实呎价约23782元；最贵则为3B座39楼A室，面积778方呎，属3房单位，折实售价约2572.41万，折实呎价约33064元，同时为呎价最高单位。

同系长沙湾Belgravia Place 1期昨亦公布新一份销售安排，于周六（17日）以先到先得形式开售16伙1房单位，均位于项目1A座，面积264及269方呎，价单定价约535.9万至570.9万，扣除9.5%优惠，折实售价约484.98万至516.66万。