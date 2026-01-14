LP10 4房户4280万沽 呎价约21949元

新盘市场气氛向好，余货盘持续录成交。南丰与港铁合作发展的将军澳日出康城LP10，录得今年首宗成交，最新以招标方式售出第1A座52楼B室，面积1950方呎，4房间隔，连一个车位以4280万成交，呎价约21949元。

滶晨II成交价1563万

新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸滶晨II，昨日再添成交，最新售出2座32楼C室，面积591方呎，2房间隔，成交价1563.4万，呎价约26453元。

新世界与远东发展合作的启德栢蔚森II，昨日连录2宗成交，单日套现1556.3万。最新售出单位包括2座18楼G室，面积392方呎，属2房间隔，成交价830.9万，呎价约21196元；以及2座5楼N室，面积403方呎，同属2房间隔，成交价725.4万，呎价18000元。

中国海外伙拍九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德维港．湾畔，昨日连沽3伙2房单位，包括第2A座27楼A室，面积560方呎，成交价1743.3万，呎价31130元；第2A座26楼A室，面积560方呎，成交价1715.1万，呎价30627元；以及第1B座2楼B室，面积449方呎，成交价1025.1万，呎价22831元。

101 KINGS ROAD每呎2.75万

宏安旗下北角101 KINGS ROAD，昨日再录成交，最新售出7楼D室，面积440方呎，2房间隔，成交价1210.9万，呎价约27520元。

凯和山702万售

路劲旗下屯门凯和山，昨日售出第5座19楼A室，属3房1套设计，面积700方呎，成交价702.98万，呎价10043元。

路劲地产销售及市场推广总监颜景凤表示，项目的700方呎标准分层3房1套单位已经全数沽清；此外，集团亦将适时加推逾1000方呎的3房1套大单位应市，以回应家庭换楼客的需求。

永泰与万科香港合作的沙田UNI Residence，昨日沽出18楼C室，面积297方呎，属1房间隔，成交价505.6万，呎价17023元。