嘉居·天后重推削优惠突围 最高折扣约18% 入场价约870万 每呎均价2.61万

新盘市场气氛升温，港岛市区盘密密连番出击，嘉华旗下天后新盘嘉居·天后连环展开推盘攻势，继日前推出特色户招标后，昨随即更新1号价单，为全数30伙削减折扣，以及限量加推2号价单30伙应市，而两张价单合共60伙，折实平均呎价约26129元，折实入场价约870万。发展商指单位定价反映实际楼市现况，并且较邻区新盘有折让约12%。

项目去年9月公布首张价单，但因要修改图则而暂缓销售，直至近日始卷土重来。其中，1号价单涉及30伙，涵盖23伙2房及7伙3房，面积分别361方呎及477方呎，发展商更新价单之后，单位定价调低3.2%至16.7%，但同时调整折扣优惠，最高折扣率由30%降至18%，折实平均呎价26025元，较初推出时折实平均每呎约24311元，高出约7%。

项目设有约74伙，提供2房及3房户型，预计关键日期为2026年11月5日，楼花期不足11个月。

合共推出60伙

以户型划分，23伙2房单位先前折实售价介乎794.5万至990.9万，修改价单后最新折实售价由870.3万至1123.8万，提价幅度介乎8%至13%，最新折实呎价介乎24108至31130元。至于7伙3房单位，先前折实售价1115.7万至1343.7万，修改价单后最新折实售价1113.8万至1311.6万，减价约0.2%至2.4%，最新折实呎价介乎23350元至27497元。

至于新加推的2号价单，合共涉及30伙，涵盖17伙2房及13伙3房，面积361方呎及477方呎，价单定价1119万至1586.8万，呎价29140至37219元，计算最高18%折扣优惠后，折实售价介乎917.6万至1301.2万，折实呎价约23895至30521元，折实平均呎价约26228元，较1号价单最新折实平均呎价，轻微高出约0.8%。

现有两张价单合共涉及60伙，折实平均呎价26129元，呎价最低单位为3楼A室，面积477方呎，扣除最高18%折扣优惠后，折实售价1113.8万，折实呎价23350元。售价最低单位为3楼B室，面积361方呎，折实售价870.3万，折实呎价24108元。

嘉居·天后价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 2号价单 2026/1/13 30 361至477 918万至1,301.2万元 (23,895至30,520元) 1号价单 2025/9/11 30 361至477 794.5万至1,343.7万元 (22,008至28,168元)

发展商表示，近月楼市价量齐升，租金上升亦吸引长线投资者入市，多个新盘录理想销情，是次调整反映实际楼市现况，推出单位折实售价，较邻近区域新盘首张价单约有12%折让。

现有两张价单均提供2款付款办法，其中120天成交期的即供付款计划，结合其他优惠提供最高18%折扣优惠；360天成交期付款计划，最高折扣率为15%，惟买家可享提前付清楼价现金回赠，最高可达楼价3%。

邻近新盘有折让

美联高级董事布少明表示，项目单位较同区新盘余货有轻微折让，由于楼市气氛持续向好，买家入市意欲增加，而且投资客亦纷纷入市，故一手需求殷切。项目位于港岛市区，料能迎合不同客人，由于项目租务潜力高，故亦吸引投资客入市收租，料占6成。

中原首席营业董事何伟强表示，项目新推出单位的折实售价较同区一手货尾盘约有4%折让。近期楼市回升，同区货尾单位的售价已较去年上升约8%。而且天后多年未有新盘供应，料受用家及投资者欢迎。区内租盘短缺，预计项目单位受专业人士租客青睐，呎租可达85元，租金回报达4厘。

嘉居·天后日前上载销售安排，落实于周五（16日）起推出2楼3个连平台单位招标，发展商透露指，已接获不少准买家查询。推出单位中最大为2楼A室，面积439方呎，属3房户型，连386方呎平台；2楼B室及C室同样为2房单位，面积324方呎，分别连323方呎及395方呎平台。

该盘设有约74伙，提供2房及3房户型，预计关键日期为2026年11月5日，楼花期不足11个月。项目修改图则之后,对比去年8月底上载的楼书，个别单位面积有所改动，如30楼A室面积原先为903方呎，现改为836方呎，改动主要为取消私人电梯大堂设计；31楼A室面积由986方呎改为929方呎，同样取消私人电梯大堂设计，平台面积则由120方呎增至183方呎。

嘉居·天后基本资料

地址 北角英皇道33号 座数 1座 单位数目 74伙 户型 2房至3房 实用面积 324至968平方呎 预计关键日期 2026年11月5日 示范单位地址 北角渣华道191号嘉华国际中心 发展商 嘉华

