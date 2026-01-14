黄金海湾．珀岸再添成交 3房1059万沽 呎价逾1.3万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来备受市场追捧，昨日再添成交，以逾1059万售出1伙3房单位，呎价逾1.3万。

项目最新售出的单位为1A座8楼C室，面积804方呎，3房间隔，成交价1059.6万，呎价13179元。连同上述成交在内，踏入新一年以来项目已录得5宗成交，成交价介乎724.4万至1386.5万，合共套现5377.2万。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，当中第2期黄金海湾．珀岸提供631伙，由开放式至4房间隔均有供应，面积269至1329方呎。

项目步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。



