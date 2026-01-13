Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉居．天后加推削优惠 每呎2.33万起

嘉华旗下天后新盘嘉居．天后，今日项目加推2号价单及修改1A号价单，合共涉及60伙，扣除最高18%折扣优惠后，折实平均呎价26,129元，折实呎价由23,350元起。

其中1A号价单单位的定价轻微下调，惟项目同时就最高折扣优惠作出修订，由最高30%折扣优惠下调至现时18%。近月楼市价量齐升，租金上升亦吸引长线投资者入市，多个新盘亦录得理想销情，是次的调整反应实际楼市现况。

售价最低单位为3楼B室，面积361方呎，扣除最高18%折扣优惠后，单位折实售价约870.3万元，折实呎价24,108元；呎价最低单位为3楼A室，面积477方呎，扣除最高18%折扣优惠后，单位折实售价约1,113.8万元，折实呎价23,350元。

邻近项目的湾仔新盘首张价单约29,800元，嘉居·天后是次的折实价，较邻近新盘有约12%折让。此外，嘉居·天后昨日推出2楼三个连平台单位进行招标，接获不少准买家查询。
 

