SIERRA SEA 2A期 周六次轮推售243伙 入场费约350万
更新时间：17:11 2026-01-13 HKT
新地发展的SIERRA SEA 2A期，今日（13日）公布销售安排，将于本周六（17日）推售共243伙，当中229伙以价单形式发售，涵盖27伙1房、158伙2房及44伙3房，面积由297方呎至700方呎。其余14伙特色单位则以招标形式推售，面积由278方呎至835方呎。
以价单形式发售单位折实售价由350.05万至909.45万元，折实呎价约10,383至14,200元。入场单位为Coral Avenue 第3座2楼J室，面积由299方呎，属1房间隔，折实售价约350.05万元，折实呎价约11,707元。
次轮销售将于本周六（17日）上午10时开售，将分为A组及B组发售，并将于周四（15日）截票，周五（16日）进行抽签。
