SIERRA SEA 2A期暂收约4.3万票 周六次轮推售243伙 入场费约350万

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期推盘步伐如火如荼，日前连环加推，并于昨日上载销售安排，落实于周六（17日）进行次轮销售243伙，包括公开发售229伙价单单位，折实平均呎价约12110元，另招标推14伙特色户。市场消息指，项目截至昨晚收约43000票，已超首轮票数，即录逾186倍超额认购，并有很大机会刷新收票纪录成本港历来新盘「票王」。

周六次轮售243伙

发展商昨公布新一份销售安排，于周六合共推售243伙，当中229伙以价单形式发售，涵盖27伙1房、158伙2房及44伙3房，面积由297至700方呎，以价单形式发售之单位折实售价由350.05至909.45万，折实呎价由10383至14200元，折实平均呎价约12110元。

录逾186倍超额认购

发展商将于明日截票，周五（16日）进行抽签。市场消息指，项目截至昨晚已录约43000个购楼意向登记，对比次轮公开发售的229伙超额逾186倍，有很大机会刷新收票纪录成本港历来新盘「票王」。翻查资料，现时新盘收票纪录由同系列的西沙SIERRA SEA 1A（2）期所创，于次轮销售时截收43007票。

次轮销售入场单位为3座2楼J室，面积为299方呎，属1房间隔，折实售价350.05万，折实呎价11707元；而最低呎价的单位为3座2楼B室，面积457方呎，属2房间隔，折实售价474.52万，折实呎价10383元。

西沙SIERRA SEA 2A期落实于周六进行次轮销售243伙。新地雷霆（图左）、胡致远（右）

最贵单位为1座10楼H室，面积645方呎，属3房1套连储物室间隔，折实售价为909.45万，折实呎价14100元；呎价最高单位属1座10楼G室，1房间隔，面积297方呎，折实售价421.75万，折实呎价14200元。

根据销售安排，次轮销售将于周六上午10时开售，优先拣楼的A组买家须买3至4伙指定单位，是次预留65伙于A组开售，其后就轮到B组。