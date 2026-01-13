油塘柏景峰连沽4伙 呎价最高1.6万

全新盘销情理想，连带余货盘亦连环录成交。信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，昨日连沽4伙，成交价及呎价最高单位为1座16楼A1室，面积578方呎，3房1开放式厨房连储物室间隔，以933.1万成交，呎价16156元。

信和伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰，昨日录得5宗招标成交，单位套现逾3800万。

嘉里与信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山，昨日亦再添成交，最新售出第2A座35楼E室，面积571方呎，2房间隔，成交价1653.7万，呎价28961元。

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，最新售出第2B座23楼F室，面积307方呎，1房间隔，成交价587.9万，呎价约19150元。

永泰旗下屯门OMA by the Sea以招标方式售出1座2楼A2室，属升级版2房，成交价970.5万，呎价约11721元。

意峰洋房4200万售

香港兴业旗下愉景湾意峰，录得今年首宗成交。项目最新售出21号洋房，面积2023方呎，4房间隔，连3544方呎花园、714方呎天台及泳池等，成交价4200万，呎价约20761元。



