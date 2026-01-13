Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油塘柏景峰连沽4伙 呎价最高1.6万

新盘速递
更新时间：10:17 2026-01-13 HKT
发布时间：10:17 2026-01-13 HKT

全新盘销情理想，连带余货盘亦连环录成交。信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，昨日连沽4伙，成交价及呎价最高单位为1座16楼A1室，面积578方呎，3房1开放式厨房连储物室间隔，以933.1万成交，呎价16156元。

信和伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰，昨日录得5宗招标成交，单位套现逾3800万。

嘉里与信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山，昨日亦再添成交，最新售出第2A座35楼E室，面积571方呎，2房间隔，成交价1653.7万，呎价28961元。

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，最新售出第2B座23楼F室，面积307方呎，1房间隔，成交价587.9万，呎价约19150元。

永泰旗下屯门OMA by the Sea以招标方式售出1座2楼A2室，属升级版2房，成交价970.5万，呎价约11721元。

意峰洋房4200万售

香港兴业旗下愉景湾意峰，录得今年首宗成交。项目最新售出21号洋房，面积2023方呎，4房间隔，连3544方呎花园、714方呎天台及泳池等，成交价4200万，呎价约20761元。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
22小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
21小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
18小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
6小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
4小时前
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
14小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
23小时前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
17小时前