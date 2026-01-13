Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘嘉居．天后 限量推3伙特色户招标

新盘速递
更新时间：10:15 2026-01-13 HKT
发布时间：10:15 2026-01-13 HKT

新盘市场气氛持续向好，发展商把握时机积极推盘。嘉华旗下天后新盘嘉居．天后，昨日突击上载最新销售安排，以招标形式推出3伙连平台特色户。

嘉居．天后落实于本周五（16日）起透过招标方式发售3伙，全部位于项目2楼，其中2楼A室面积439方呎最大，属3房户型，连386方呎平台。2楼B室及C室同样为2房单位，面积324方呎，分别连323方呎及395方呎平台。

取消私人电梯大堂设计

该盘设有约74伙，提供2房及3房户型，曾于去年暂缓销售进行图则修改，现时重启推盘步伐。若对比去年8月底初推出时的楼书，个别单位面积有所改动，如30楼A室原先903方呎，现改为836方呎，改动主要为取消私人电梯大堂设计；31楼A室面积就由986方呎改为929方呎，同样取消私人电梯大堂设计，平台面积则由120方呎增至183方呎。2楼A室的平台就由335方呎增至386方呎。

此外，华懋及港铁合作发展的何文田站上盖瑜一现楼销情不俗，发展商昨日上载新销售安排，周五起以招标形式发售项目3A座共7伙3房单位。

新推出招标单位为3A座不同楼层的A室及C室，面积由940至941方呎，均为3房1套连储物室间隔，为该座最后7伙3房户。

昨日项目以招标形式售出2B座7楼D室，属3房1套连储物室间隔，面积937方呎，成交价2253.49万，呎价逾24050元。整个瑜一系列累积售出684伙，总销售金额近114亿。

长实旗下元朗洪水桥#LYOS亦于昨日更新价单为个别单位提价，并上载新销售安排，落实周五以先到先得形式发售8伙，均为花园复式户。单位面积介乎778至788方呎，各附面积不一的平台、花园及天台，价单定价介乎1254.5万至1296.9万。

