豪宅新盘逾亿「大刁」日日现 天御特色户逾4.22亿沽 呎售7.58万录双破顶

踏入2026年楼市持续升温，吸引不少豪客扫货，并以超级豪宅新盘表现最为抢眼，造价「亿亿声」的「大刁」成交不绝于耳，截至昨晚市场已录13宗交投个案。其中西半山超级豪宅天御昨日连环标售2伙，单日套现逾5.64亿，项目1伙高层全层特色户以逾4.22亿售出，呎价逾7.58万，成交价及呎价均创项目双新高纪录。

面积5577呎4套房间隔

由恒基与新世界合作发展的西半山天御2期，昨日连录2宗破亿成交，其中1座39楼全层连同两个车位以逾4.22912亿售出，呎价约75831元，该全层特色户面积5577方呎，设有4间套房及家庭间。

翻查资料，项目对上的新高成交纪录为天御1期2座50楼全层特色户，面积4710方呎，属3房3套设计，于去年9月底以逾3.54亿连2个停车位及1个电单车停车位沽出，呎价75363元，昨日新售出的全层特色户成功将旧纪录分别推高逾19%及0.6%。

西半山天御2期1座39楼全层户，面积达5577方呎，设有4间套房及家庭间。

据成交纪录册显示，该名豪客买家选用的付款计划长130天，先于签署临时合约时支付5%楼价，即约2114.56万，14天内加付5%楼价作订金，90%楼价余额就于130天内付清。同时提供提前付清售价优惠，若买家于60日内成功完成交易，可获售价1%回赠。

买家另可享有「代缴从价印花税」优惠及代缴管理费优惠，买家完成购买本物业后起计3个月内开始，可获代缴连续36个月管理费。

项目于昨日另标售1座27楼B室，面积2773方呎，为4套房间隔，以逾1.41亿连1个停车位成交，呎价约50984元，买家选用120天成交期的灵活付款计划。天御系列项目开售至今共售出24伙，成交金额已突破36.2亿。

今年暂录13宗逾亿成交

除天御外，多个豪宅新盘于今年录得成交，其中有13宗成交价逾亿，成交价介乎逾1.07亿至逾4.47亿。恒隆旗下跑马地豪宅项目蓝塘道23至39号年初售出面积最大的31号独立屋，达9186方呎，成交价约4.47192亿，呎价约48682元，暂成今年至今最大额住宅成交。

而乐声电子或相关人士持有、位于浅水湾的1 SOUTH BAY CLOSE更被指录有大手客斥资8.6亿入市，其中5楼A室及B室，面积分别2683及237方呎，成交价3亿，呎价约10.3万，上述成交价包含2个车位；而高一层的6楼A室和B室，面积相同，亦以3亿连2个车位出售。项目3楼A室及B室，以2.6亿连3个车位售出，呎价约9.1万。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，财富效应推动大额成交，豪宅板块实属今年楼市上升动力之一，并对整个楼市起领头作用。预计大额交投持续，发展商见豪客入市意欲旺盛亦会更积极推出大单位应市，全年豪宅有望升逾15%，跑赢大市。

美联高级董事布少明就说，首先IPO（首次公开招股）市场势头强劲，为豪宅市场带来公司老板及高管等潜在客源，且股票兴旺带动财富效应，吸引钟情「砖头」的豪宅客入市，故相信大额成交浪潮持续，并会呈现价量俱升的趋势。