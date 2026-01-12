Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺．天招标沽3伙 呎价高达4.27万

新地旗下天玺．天2期今日以招标形式售出3伙，标售单位分别为1座Sky Tower 40楼A室，属4房2套房及工作间及化妆间连私人电梯大堂间隔，面积2,230方呎，成交金额为9,525万元，呎价42,713元。

而1座Sky Tower的37楼C室，属4房2套房连私人电梯大堂间隔，面积1,511方呎，连1个车位，成交金额为5,552.74万元，呎价为36,749元；以及第1座Elite Zone 16楼B10室，属2房间隔，面积482方呎，成交金额1,278.2万元，呎价26,519元。

同系沙田珑珀山今天亦录得1宗招标成交，标售单位为King Tower 2的8楼D室，为3房1套连工作间间隔，面积990方呎，连1个车位以1,739万元售出，成交呎价17,566元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

