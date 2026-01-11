Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期加推共211伙 入场费350万

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期昨首轮销售开红盘，即日沽清价单213伙后，见市场尚有大量向隅客，今日先后加推2张价单，共涉211伙，折实售价约350万元起，发展商指属原价加推。

新地副董事总经理雷霆表示，2期项目成功延续1期火热销情，为2026年楼市打响「头炮」。见新旧客源不绝，于今早加推4号价单73伙，折实平均呎价11,976元；继而再加推5号价单138伙，折实平均呎价约12,413元。价钱差异主要代表景观楼层分别，两张价单均属原价加推。

最高折扣率维持15%

新地代理总经理胡致远表示，今日连环加推2张价单，最高折扣率维持15%，折实售价约350.05万至909.45万元，折实呎价约10,436至14,200元。视乎未来一两日的市场情况，尽快上载新销售安排，大机会周末展开次轮销售。

胡致远指出，昨日代表大手客的A组反应理想，须买5伙至8伙的A组特级组别，录10组客人出席，其中5组买5伙、买6伙及7伙的买家各1组，另有3组买家购8伙。该时段平均每组买家斥4,000万元入市，最大手买家就斥资4,800万元。

至于在须买3伙至4伙的组别，就录超过20组买家，平均斥资约2,000万，除选购单位自用之余，多购入单位作投资之用。地区方面，昨日买家中6成来自新界东，1成半来自新界西，另有1成半来自九龙，其余1成来自港岛区。

