新盘货尾单日沽64伙 THE HADDON占9伙 UNI Residence呎价1.8万沽

更新时间：09:53 2026-01-11 HKT
发布时间：09:53 2026-01-11 HKT

楼市气氛继续升温，新盘仍受到市场追捧，昨日货尾盘沽约64伙，连同西沙SIERRA SEA 2A期，单日新盘市场共录277宗成交。

Belgravia Place售出2伙

恒基旗下红磡THE HADDON近期销情不俗，昨日连环售出9伙，单日套现约5,594.57万。而该批单位成交价介乎518.38万至822.02万，其中7楼A室，面积417方呎，以822.02万成交，呎价约19,713元。

同系长沙湾Belgravia Place 1期亦售出2伙，套现约1,006.87万，其中1A座22楼18室，面积264方呎，成交价520.17万，呎价约19,703元。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，将军澳日出康城SEASONS系列，开放现楼参观人流不断，当中SEASONS PLACE更已获批转让同意书 ，享「现楼即买即住优势」，带动整个项目销情炽热，昨日再连录3宗成交，整个SEASONS系列至今累售1,795伙，套现逾112.8亿。

皓日1房逾675成交

永泰及万科香港合作的沙田UNI Residence昨添成交，为20楼E室，面积292方呎，成交价525.8万，呎价约18,007元。据成交纪录册显示，买家采120天现金付款计划。

恒隆发展的九龙湾皓日新录成交，为31楼J室，面积326方呎，属1房开厨间隔，成交价约675.3万，呎价约20,715元。

相关文章：SIERRA SEA 2A期首轮发售价单213伙即日沽清 大手投资客豪掷逾4000万购6伙

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

