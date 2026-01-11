黄金海湾．珀岸连沽2伙 呎价达1.61万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来深受市场追捧，昨连沽2伙3房单位，单日套现约2,243.7万。

其中1A座22楼A室，面积861方呎，属3房套间隔，以1,386.5万成交，呎价约16,103元；而2座25楼F室，面积655方呎，属3房套单位，则以857.2万成交，呎价约13,087元。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，由1座及2座组成，其中1座再细分为1A及1B座两座，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。此外，该项目位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。