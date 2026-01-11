Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸连沽2伙 呎价达1.61万

新盘速递
更新时间：09:40 2026-01-11 HKT
发布时间：09:40 2026-01-11 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来深受市场追捧，昨连沽2伙3房单位，单日套现约2,243.7万。

其中1A座22楼A室，面积861方呎，属3房套间隔，以1,386.5万成交，呎价约16,103元；而2座25楼F室，面积655方呎，属3房套单位，则以857.2万成交，呎价约13,087元。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，由1座及2座组成，其中1座再细分为1A及1B座两座，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。此外，该项目位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
18小时前
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
19小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
15小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
15小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
3小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
20小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT