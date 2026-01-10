滶晨4房大宅双破顶呎价6.31万

新世界发展伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目滶晨昨日添大额成交，以招标方式售出的4房大宅以双破顶沽，成交价超过1.07亿，呎价高见6.31万。

滶晨昨日售出位于1A座39楼P2室，面积1706方呎，为4房连双套连工人房连洗手间设计，设私人升降机前厅，连一个停车位以1.07748亿售出，呎价高见63158元，成交价及呎价齐创晨新高，同时亦属黄竹坑站上盖港岛南岸项目标准分层新高。据了解，买家钟情大宅可饱览深水湾海景，更设私人升降机前厅，加上项目位处港铁站上盖，购入单位作投资用途。

此外，滶晨II昨日亦添成交，售出2座36楼F室，面积505方呎，属2房设计，单位成交价1309.1万，呎价25923元，项目迄今累售716伙，套现近124亿。

#LYOS复式成交价1163万

长实旗下新盘亦连录成交，旗下元朗洪水桥#LYOS售出复式D座51号室，面积778方呎，以1163.1万售出，呎价14950元，长实营业部高级营业经理梁焯铿表示，#LYOS 至今共累售330伙，套现逾20亿，现仅余11伙花园复式户在售，随着楼市逐步向好，项目价格拟调整约3至5%。

同系与新地合作发展的飞扬，昨日招标售出1期2座3楼B室，面积462方呎，属2房连家私单位，单位成交价538万，呎价11645元。

凯和山3房连套1004.5万沽

路劲地产旗下屯门凯和山录得今年首宗成交，单位为1座10楼A室，面积 1025方呎，属3房连套间隔，以1004.5万成交，呎价9800元。据悉，买家为区外客，购入作自住用途。另由华业发展的屯门帝景居，昨日获大手客连购2伙，其中6楼A室特色户，面积1286方呎，属3房户型，附设1050方呎天台，以1388.8万售出，呎价10799元；毗邻B室则以996.8万售出，呎价10800元，2伙共涉资逾2385万。