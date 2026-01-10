天泷连环沽每呎见3.59万 涉2伙4房大宅

恒基牵头，伙拍会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国合作发展的启德天泷录今年首宗成交，并即日连沽2伙4房大宅，单日套现逾8900万。

天泷昨日以招标形式售出包括1座3楼B室，面积1258方呎，为4房连双套房间隔，成交价4460万，呎价35453元；另一伙位于8座7楼A室，面积1259方呎，同为4房连双套房间隔，单位以4520万售出，呎价35902元。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，天泷自推出以来反应不俗，项目自现楼形式推售后，共沽178伙，涉额约74亿，全盘累计售出233伙，套现超过97亿。

ST.GEORGE'S MANSIONS 2185万售

由信和伙拍中电集团合作发展的何文田ST.GEORGE'S MANSIONS，昨日亦添成交，售出单位为2座5楼C室，面积764方呎，属2房间隔，以2185万售出，呎价28599元，项目过去3天连沽2伙，累售单位已增至145伙，总套现近113亿。

凯柏峰I两房户748.2万沽

信和同系伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰I，昨日亦售出1A座37楼C室，面积448方呎，属2房户型，以748.2万售出，呎价高见16701元。凯柏峰系列本月连环成交，迄今已售出20伙，套现超过1.88亿，今日将进行新一轮销售，推出18伙以先到先得发售。

另同系伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，昨日亦添成交，为3座27楼C5室，面积299方呎，属1房间隔，以482.12万获承接，呎价16124元，项目本月暂售出10伙，套现超过5400万。