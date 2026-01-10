SIERRA SEA 2A期首轮发售价单213伙即日沽清 大手投资客豪掷逾4000万购6伙

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期以累收42,330票的新盘票王之势，于今日展开项目首轮销售，涉213伙价单单位，及以招标形式推售49伙。

市场消息指，截至晚止约8时45分，首轮价单213伙即日沽清。

项目以吸引价位开售成功令现场大排长龙。就项目设于九龙站商厦的售楼现场所见，大批准买家一早到场等候，大打蛇饼人龙不断，再现逼爆售楼厂，场面甚是墟冚。现场可见不少年轻准买家身影，亦有家长客带同小孩一同拣楼。

项目售楼处今早大排长龙。

投资客周生：各区共持约20伙物业长线收租

大手投资客买家之一的周先生表示，斥资逾4,000万大手购入合共6伙，分别5伙3房及1伙1房。周生提到，自己为资深投资客，已有逾50年投资经验，于各区合共持有约20伙物业作长线收租，并以新盘为主。

他表示，项目不但定价吸引、周遭环境优美，且送3年执修保养，加上对比元朗区新盘有一定折让，因此在「躺平」5年后决定再次入市。

周先生斥资逾4,000万大手购入合共6伙。

陈永杰料213伙价单单位可全数沽清

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，发展商以克制价推售，市场反应热烈，预料今日213伙价单单位可全数沽清。该行今日出席客源中投资者约占6成，用家占4成。今日出席客户中普通话拼音买家亦占近2成。另外该行录得一组本地大手客斥资约4,631万元购入8伙，包括2间3房，4间3房及2间1房，作长线收租之用。

陈永杰表示，发展商以克制价推售，市场反应热烈。

布少明：多组大手客欲购5至8伙

美联高级董事布少明指，该行是次有多组大手客有意认购5至8伙单位，最高涉资逾4,000万元，另外更有大量客人拟购入多于1伙，计划购入作自住及收租之用。若以地区划分的话，该行客源中约7成来自新界区，港九则有约3成。由于市场对投资需求持续增加，是次入票客户投资客占比逾4成，预计屋苑入伙后租金可达45元，租赁回报约4.5厘。

布少明指，该行有多组大手客，最高涉资逾4,000万元。

SIERRA SEA 2A期价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.4万元至831万元

(10,644至13,608元) 2号价单 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6万元至826.9万元

(10,017至13,748元) 1号价单 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5万元至831.8万元

(10,018至13,776元)

SIERRA SEA 2A期入场价343万

项目今日以价单方式推售213伙，以最高折扣15%计算，整批单位折实平均呎价约11553元，其中售价最低的单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房间隔，折实入场价343.55万，呎价11567元，呎价亦为整批单位中最低；售价最高为3座23楼A室，面积700方呎，为3房连套房间隔，折实售价831.86万，呎价11884元。至于呎价最高的单位为5座22楼D室，面积413方呎，为2房间隔，折实售价568.94万，呎价13776元。

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

项目同日推出49伙以招标方式发售，即连同招标合共发售262伙，当中招标单位包括36伙特色户，面积275至835方呎，其中包括17伙地下连花园单位、8伙位于1楼连平台单位、11伙顶层连平台及天台单位。另有13伙3房标准户，面积介乎647至700方呎。招标期由周六起至今年6月底。

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

有代理指，由于收票理想，加上2B期已批预售，相信发展商将沿用去年推售策略，2B期将紧接推出。

另外，发展商是次设多达6组大手组别供扫货，相信以细单位为主要认购目标，是次推出213伙价单单位中，折实入场价由343.55万起，整批单位折实售价在400万以下单位仅得26伙，占推售单位约12%，相信成为抢购目标，折实楼价在600万以下单位则占70%。

7成单位售价600万以下

折实售价介乎400万至500万单位，共有64伙，占推出单位的30%；折实售价在500万至600万单位则共有60伙，占推出单位的28%，即折实售价在600万以下单位， 合共有150伙，占推出单位的70%。至于600万至700万单位只有11伙，占推出单位仅约5%；折实售价介乎700万至800万单位，合共有29伙，占推出单位约14%；800万以上单位则共有23伙， 占整体约11%。

最高折扣15%

新地是次推出SIERRA SEA全新期数发售，于价单中为买家提供2种付款计划，分别提供12%及15%的折扣，当中建筑期付款于签署临时买卖合约时缴付5%首期，其后120日内加付5%订金，再于正式交楼时缴付余下的90%楼价，以迎合不同种类买家入市需要，另提供多款现金回赠优惠，吸引市民选购。

2种付款计划中折扣优惠率较高为现金付款计划，成交期60天，于签署临时买卖合约时缴付5%首期，30日内加付5%订金，其余90%余额就于60天内成交，选用该计划的买家可享最高15%折扣优惠。

发展商另提供建筑期付款计划，同样于签署临时买卖合约时缴付5%首期，其后120日内加付5%订金，再于正式交楼时缴付余下的90%楼价。该期数项目的预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月。而选用建筑期付款计划的买家可享最高达12%的折扣优惠，另设提早完成交易现金回赠，若买家提早于签署临时买卖合约后120天内付清楼价，可获1.5%现金回赠。

此外，价单中提供多项现金回赠优惠，例如「GO幸福人生现金回赠」，若买家于指定日期内结婚或生育，可享2800元现金回赠。如买家或其近亲曾购入、租住或登记认购SIERRA SEA先前期数，或者买家正从事指定职业，都可申请现金回赠优惠，价值介乎500元至3800元。「大家庭现金回赠」就提供予购入多于1伙的大家庭客，其中最少1伙购入单位须为3房户型，买家可享等同于3房单位成交价0.5%至1%的回赠。

