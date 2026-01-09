Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寿臣山15号连沽2幢洋房 套现逾5.1亿

新盘速递
更新时间：18:05 2026-01-09 HKT
发布时间：18:05 2026-01-09 HKT

英皇地产、中渝置地及资本策略合作发展的港岛南区寿臣山洋房项目寿臣山15号今日成功标售9号及10号洋房，涉资共超过5.1亿元，平均呎价达6万元水平。继去年12月15日录得成交后，短短一个月内共沽出3幢洋房，总套现额超过8.1亿元。

相关文章：寿臣山15号洋房获南区客斥近3亿买入 呎价达6万 设专属电梯

是次售出的9号及10号同属5套房连双车位的独立洋房，面积分别3,727及4,853方呎，各自附设1,048及1,848方呎花园以及816及1,121方呎天台，另备专属电梯及恒温游泳池等设施，成交价分别约2.24亿及2.92亿元，成交呎价60,263及60,264元。

两幢洋房均由名师所设计，9号屋由via.创办人Frank Leung设计，以「收藏家的府邸」作主题，每层均设有不同收藏品，突显洋房玫丽精致；10号屋则由英国专业团队Studio PDP规划，以半山清静环境为灵感塑造英伦贵族风尚。 

寿臣山15号目前沽出共11座洋房，套现超过53亿元。
寿臣山15号目前沽出共11座洋房，套现超过53亿元。
港岛南区寿臣山洋房项目寿臣山15号。
港岛南区寿臣山洋房项目寿臣山15号。

英皇国际副主席杨政龙表示，踏入2026年，新年伊始，寿臣山15号随即带来喜讯，期盼今年豪宅市场再创佳绩。自项目全新示范屋开放参观以来，均获得香港及国际买家的正面反馈，其质素水平获高端买家高度肯定。项目贴心打造的连装修示范洋房成功吸引买家，让买家有非凡的豪宅体验。按目前市况及现时市场反应，余下待售的4伙洋房将继续惜售，并会提高目标定价推出应市，以回应市场对超级豪宅殷切需求。

相关文章：

豪宅看高一线 料升幅约10% 英皇方文彬：寿臣山15号维持市价推盘策略

 


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT