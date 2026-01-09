新盘纷推楼按优惠 招标吸客源 名日．九肚山间隔多元 ONE STANLEY攻大户｜睇楼好介绍

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：15:11 2026-01-09 HKT
发布时间：15:11 2026-01-09 HKT

新盘交投持续，发展商加把劲销售货尾，长实旗下沙田九肚名日．九肚山最新为16伙推出按揭优惠，并可连同原有优惠一并使用；建灏地产旗下赤柱现楼豪宅项目ONE STANLEY亦推出按揭优惠加强促销。

长实旗下沙田九肚名日．九肚山日前上载最新价单及招标文件，因应圣诞及新年长假期间，参观项目现楼的准买家人数不少，当中本地及境外人士参半，有见差饷物业估价署最新公布楼价指数已连升6个月，市场气氛有明显复苏迹象，正积极考虑入市，故发展商特于今天推出全新按揭安排，为买家提供最高达成交金额90%之第一按揭，年期最长为30年，全期按揭利率低至最优惠利率减2厘，借此提升买家的资金调配灵活性。

名日．九肚山
名日．九肚山

厅房均坐向东南

涉及16伙在售招标海景大宅厅房均坐向东南，可享沙田海及马鞍山郊野公园山海美景，单位包括2伙特色天台户，为4房双套间隔，特设天台按摩浴缸，分别位于第2座25楼A室，面积1217方呎连444方呎天台，以及同层C室，面积1228方呎连743方呎天台；9伙4房分别位于1座18、21、22楼A室及16及20楼C室及2座19、20、22楼A室及20楼C室，均为4房双套连工作间及洗手间间隔，面积1213至1226方呎。

另有5伙3房分别位于1座21楼B室及2座19、20、22及23楼B室，均为3房1套连工作间及洗手间间隔，面积均为1053方呎。

整个项目已累售227伙，套现逾35亿，现仅余39伙有待承接，当中16伙和23伙分别以招标及价单形式发售，此外，招标发售单位之买家可自订成交期，亦可自选连同最多三个住客私家车车位一并认购，同时可按需要选择获送价值38万或48万家具礼券优惠。

尽享全期低息

建灏地产赤柱临海超级豪宅ONE STANLEY将于本月17日（星期六）于住客尊属会所「THE CLUBHOUSE」举办一日限定的「贺年书法挥春体验日」，发展商更推出全新「备用第一按揭贷款」计划。

为回应买家对按揭贷款安排的需求，项目推出全新第一按揭贷款备用计划，买家最高可获批成交金额之8成半贷款额，贷款年期长达25年，而且按息全期更低至最优惠利率减2厘，即最新利率低至3.25%，尽享全期低息，预料此计划能有效帮助买家灵活调动资金。

项目至今已累积售出32伙，总成交金额逾34亿，呎价最高达65116元，发展商表示随着美联储局早前再度减息，市场气氛持续向好，不少意向买家纷前来参观；鉴于本港超级豪宅供应量较少，外围减息气氛更将有助推动豪宅交投，相信本港整体楼市持续受惠，预期今年超级豪宅项目楼价继续看高一线，有8%至13%升幅空间。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

