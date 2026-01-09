新盘货尾连录成交 启德海湾沽2伙 内地投资客1149万购滶晨II两房户

新盘市场成交仍以货尾盘为主，由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨连沽2伙，单日套现约1843.7万，据成交纪录册显示，分别为2B座30楼B室，面积474方呎，以992.9万成交，呎价约20947元；而2A座29楼F室，面积427方呎，成交价850.8万，呎价约19925元。

新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨II，亦沽2伙，其中2座42楼E室，面积453方呎，属2房设计，成交价1149.8万，呎价25382元。

据了解，买家为内地客，购入单位作投资用途。而2座43楼H室，面积496方呎，属2房琉璃晶厨设计，售价1269.5万，呎价25595元。

滶晨系列开售至今合共售出714伙，共套现逾122亿，滶晨II仅余最后4伙三房户待售。

另外，由即日起至2月15日期间，签署临时买卖合约购买特选项目的指定人士，即可获赠由指定酒店住宿等优惠总值约2万。

朗天峰录2宗成交

嘉里发展的元朗新盘朗天峰录2宗成交，单日套现约1326.16万，据成交纪录册显示，为1A座16楼A室，面积539方呎，以776.16万成交，呎价约14400元；而1B座26楼F室，面积365方呎，则以550万售出，呎价约15068元。

傲玟成交价4198万

何文田豪宅新盘傲玟亦录新高成交，为1座15楼A室，面积1445方呎，属3房3套连家具装修单位，连车位以4198万成交，呎价约29052元，创项目第1座分层单位呎价新高。据悉，买家钟情九龙传统豪宅区的地段价值，加上心仪该单位特色装修布置，故决定斥资购入作自住之用。