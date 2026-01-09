天御第2期录今年首宗成交 4房大宅连车位1.54亿沽 每呎逾5.53万

豪宅新盘接连录得逾亿大额成交，恒基与新世界合作发展的西半山超级豪宅天御2期，录得今年首宗成交，最新以逾1.54亿连两个车位售出1伙4房大宅，呎价逾5.53万。

项目最新售出的单位为1座31楼A室，面积2782方呎，采4套房间隔，连同项目第1期两个停车位，以1.541亿售出，呎价约55392元。

发展商早前推出1座39楼单位招标，属全层式单位，为项目首次推出，并且是项目至今推出楼层最高的单位，面积5577方呎，采4套房间隔，单位附设家庭间及温室，售价及呎价有机会挑战项目新高，单位连同2个车位一并标售，今日起招标。

位于卫城道8号的天御2期已属现楼，提供66伙，面积介乎2682至12582方呎，提供3房至5房间隔，项目推出招标至今暂售出11伙，套现近15.9亿，暂时售出的单位全数位于1座35楼或以下，成交价最高为1座35楼A室，面积2782方呎，连一个车位以1.61333亿售出，呎价57992元。

