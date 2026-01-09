SIERRA SEA 2A期成新盘票王 首轮截收4.2万票 超额认购196倍 周六价单推213伙 户型示位一文看清

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期抢闸成为2026年首个发售的全新盘，项目以吸引价推售，即掀起入票潮，收票越演越烈，项目昨日截票，发展商公布共收约4.2万票，即打入新盘收票史上的第2位，仅次于同由SIERRA SEA于去年所做出的4.3万票成绩，以周六发售价单上的213伙计算，超额认购高达196倍。

相关文章：SIERRA SEA 2A期首批148伙 入场价343万 雷霆：1期单位已升值约1成

西沙SIERRA SEA 2A期昨天最后一天收票，位于九龙站环球贸易广场3楼大堂，仍陆续有睇楼客到场。项目昨日结束8天入票程序，发展商表示，首轮销售昨日截票，核数仍在进行中，发展商初步点算已收到约42000个购楼意向登记，反应炽热。以明日进行首轮销售价单上213伙计算，超额认购196倍。

西沙SIERRA SEA 2A期及2B期外貌。

SIERRA SEA 2A期昨天截票前，仍陆续有睇楼客到场，情况不俗。

项目入票爆升，市场称本周三共取得逾3.2万个认购登记，即昨天单日新增约1万张入票，可见入票火爆程度，以入票金额5万计算，4.2万票合共冻结市场资金达21亿。

明日连招标发售262伙

SIERRA SEA 2A期入票成绩超乎理想，已打入新盘收票史上的第2位，仅次同由SIERRA SEA的1A（2）期去年5月所造出的4.3万票成绩，而项目更包揽收票最多的首2位，由于昨日公布的入票属初部点算结果，即实际票数将会更多，但能否超逾1A（2）期成绩，则有待公布。至于第3位则由长实油塘亲海駅II于23年8月所造出的逾3.8万票成绩。

SIERRA SEA 2A期明日连招标发售262伙。

发展商将于今日进行抽签程序决定拣楼次序，周六开售当日，分有A及B两个组别，A组大手组别再细分有6个组别，最先拣楼的A节特级部分，每组买家最少购5伙，上限为8伙，每组买家须购1至2伙3房单位。随后进行的1a及1b部分拣楼程序，前者每组买家最少购3伙，上限为4伙；后者每组买家则最少购4伙，上限为8伙，两个部分买家同样必须包括1伙3房户。

SIERRA SEA 2A期价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.4万元至831万元

(10,644至13,608元) 2号价单 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6万元至826.9万元

(10,017至13,748元) 1号价单 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5万元至831.8万元

(10,018至13,776元)

历来新盘首轮入票计最高

值得一提为，SIERRA SEA 1A（2）的4.3万票于去年次轮推售时所造出，若以历来新盘首轮推售收票成绩计算，2A期取得4.2万票则称王。

至于2a及2b部分拣楼，前者每组客最少购2伙及不多于3伙，每组买家必须购1伙3房；后者每组买家须购3伙，当中包括指定2房单位；A组大手组别第3部分拣楼程序，每组买家必须购1伙3房户。最后进行的B组，每组买家可购不多于2伙。

SIERRA SEA 2A期入场价343万

项目周六以价单方式推售213伙，以最高折扣15%计算，整批单位折实平均呎价约11553元，其中售价最低的单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房间隔，折实入场价343.55万，呎价11567元，呎价亦为整批单位中最低；售价最高为3座23楼A室，面积700方呎，为3房连套房间隔，折实售价831.86万，呎价11884元。至于呎价最高的单位为5座22楼D室，面积413方呎，为2房间隔，折实售价568.94万，呎价13776元。

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

项目同日推出49伙以招标方式发售，即明日连同招标合共发售262伙，当中招标单位包括36伙特色户，面积275至835方呎，其中包括17伙地下连花园单位、8伙位于1楼连平台单位、11伙顶层连平台及天台单位。另有13伙3房标准户，面积介乎647至700方呎。招标期由周六起至今年6月底。

相关文章：SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

业界：投资客及内地客比例急升

SIERRA SEA相隔逾半年推售，再次掀起入票潮，除受到用家追捧外，亦受到不少投资客及收租客垂青，市场消息指出，由于楼市气氛不俗，是次亦吸引大批投资者入票，有意大手扫货，料投资客占约70%，当中亦有不少内地客源，料占整体约40%。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，由于去年项目销情火热，已引起市场注意，是次推出2A期，定价上稍作调升，但整体仍维持吸引价，故项目能承接去年旺势，取得4.2万张入票。

陈永杰表示，是次入票最大分别为投资客比例急升，料占整体约70%，较去年推售只有30%至40%明显增加。

陈永杰续称，是次入票最大分别为投资客比例急升，料占整体约70%，较去年推售只有30%至40%明显增加，此外，由于现时楼市气氛较上一次推售更佳，故亦吸引大批内地客源争相入票，相信内地票源亦占约40%，去年推售时内地客仅占约10%。

有代理指，由于收票理想，加上2B期已批预售，相信发展商将沿用去年推售策略，2B期将紧接推出。

投资客大举入票，发展商是次设多达6组大手组别供扫货，相信以细单位为主要认购目标，是次推出213伙价单单位中，折实入场价由343.55万起，整批单位折实售价在400万以下单位仅得26伙，占推售单位约12%，相信成为抢购目标，折实楼价在600万以下单位则占70%。

7成单位售价600万以下

折实售价介乎400万至500万单位，共有64伙，占推出单位的30%；折实售价在500万至600万单位则共有60伙，占推出单位的28%，即折实售价在600万以下单位， 合共有150伙，占推出单位的70%。至于600万至700万单位只有11伙，占推出单位仅约5%；折实售价介乎700万至800万单位，合共有29伙，占推出单位约14%；800万以上单位则共有23伙， 占整体约11%。

最高折扣15%

新地是次推出SIERRA SEA全新期数发售，于价单中为买家提供2种付款计划，分别提供12%及15%的折扣，当中建筑期付款于签署临时买卖合约时缴付5%首期，其后120日内加付5%订金，再于正式交楼时缴付余下的90%楼价，以迎合不同种类买家入市需要，另提供多款现金回赠优惠，吸引市民选购。

2种付款计划中折扣优惠率较高为现金付款计划，成交期60天，于签署临时买卖合约时缴付5%首期，30日内加付5%订金，其余90%余额就于60天内成交，选用该计划的买家可享最高15%折扣优惠。

发展商另提供建筑期付款计划，同样于签署临时买卖合约时缴付5%首期，其后120日内加付5%订金，再于正式交楼时缴付余下的90%楼价。该期数项目的预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月。而选用建筑期付款计划的买家可享最高达12%的折扣优惠，另设提早完成交易现金回赠，若买家提早于签署临时买卖合约后120天内付清楼价，可获1.5%现金回赠。

此外，价单中提供多项现金回赠优惠，例如「GO幸福人生现金回赠」，若买家于指定日期内结婚或生育，可享2800元现金回赠。如买家或其近亲曾购入、租住或登记认购SIERRA SEA先前期数，或者买家正从事指定职业，都可申请现金回赠优惠，价值介乎500元至3800元。「大家庭现金回赠」就提供予购入多于1伙的大家庭客，其中最少1伙购入单位须为3房户型，买家可享等同于3房单位成交价0.5%至1%的回赠。

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

相关文章：西沙SIERRA SEA享「山环水抱」之象 有利升官发财 风水师教拣最旺座向及期数

相关文章：SIERRA SEA交通配套惹关注 马鞍山街坊形容如「大阪临空城」 靠巴士小巴接驳 自驾最快5分钟到