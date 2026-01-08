ST. GEORGE'S MANSIONS分层8300万沽 项目累售144伙 总套现逾112亿

一手市场持续畅旺，其中不乏豪宅新盘成交。信和及中电合作发展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS于昨日沽出1座5楼B室，面积1841方呎，3房间隔，成交价8300万，呎价45084元。

信和执行董事田兆源表示，今年楼市持续畅旺，继日前凯柏峰破顶呎价成交后，豪宅亦成交不断，买家预期楼市上升，加快入市步伐。

项目至今累售144伙，总套现逾112亿。据市场消息指，其中113伙为3房或以上大户型，平均每户售价逾9600万。项目标准户呎租平均约85元，最高达93元。项目客源中除本地大家族外，亦不乏外国金融高才和专才。据悉，项目现时录逾20组大手客购入2伙或以上的项目单位。

Blue Coast呎价3万

长实与港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸Blue Coast II昨日最新以招标形式售出3座35楼A室，面积1267方呎，4房双套连储物室套间隔，以3877万成交，呎价约30600元。据了解，该名买家为内地客，有意购单位作自住用。

长实营业部副首席经理杨桂玲指，项目在新一年不足一周内已接连售出4伙4房户，总成交金额逾1.4亿。目前项目高层4房海景户余货不多，预期成交步伐亦会因而加快。预期在低息环境下，市场寻求资金出路，逾千呎单位需求不断，豪宅表现料可跑赢大市，预计豪宅价格全年升幅有望达8%至10%。

华懋及港铁合作的何文田瑜一．天海最新售出1A座5楼A室，面积968方呎，3房1套连储物室间隔，成交价2681.36万，呎价27700元。据了解，新买家为内地家庭客。