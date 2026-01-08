Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ST. GEORGE'S MANSIONS分层8300万沽 项目累售144伙 总套现逾112亿

新盘速递
更新时间：11:22 2026-01-08 HKT
发布时间：11:22 2026-01-08 HKT

一手市场持续畅旺，其中不乏豪宅新盘成交。信和及中电合作发展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS于昨日沽出1座5楼B室，面积1841方呎，3房间隔，成交价8300万，呎价45084元。

信和执行董事田兆源表示，今年楼市持续畅旺，继日前凯柏峰破顶呎价成交后，豪宅亦成交不断，买家预期楼市上升，加快入市步伐。

项目至今累售144伙，总套现逾112亿。据市场消息指，其中113伙为3房或以上大户型，平均每户售价逾9600万。项目标准户呎租平均约85元，最高达93元。项目客源中除本地大家族外，亦不乏外国金融高才和专才。据悉，项目现时录逾20组大手客购入2伙或以上的项目单位。

Blue Coast呎价3万

长实与港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸Blue Coast II昨日最新以招标形式售出3座35楼A室，面积1267方呎，4房双套连储物室套间隔，以3877万成交，呎价约30600元。据了解，该名买家为内地客，有意购单位作自住用。

长实营业部副首席经理杨桂玲指，项目在新一年不足一周内已接连售出4伙4房户，总成交金额逾1.4亿。目前项目高层4房海景户余货不多，预期成交步伐亦会因而加快。预期在低息环境下，市场寻求资金出路，逾千呎单位需求不断，豪宅表现料可跑赢大市，预计豪宅价格全年升幅有望达8%至10%。

华懋及港铁合作的何文田瑜一．天海最新售出1A座5楼A室，面积968方呎，3房1套连储物室间隔，成交价2681.36万，呎价27700元。据了解，新买家为内地家庭客。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
19小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
17小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
18小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
13小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
17小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
19小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
15小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
19小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
6小时前