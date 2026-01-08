Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期 收逾3.2万票今截登记

更新时间：09:54 2026-01-08 HKT
发布时间：09:54 2026-01-08 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期连日收票量增加，成为市场瞩目焦点，发展商表示，入票情况自公布销售安排后更见踊跃，市场可见不少大手客入票，其中不乏大手家庭客或长线投资客有意购入3至4伙，入票亦不乏内地准买家。市场消息指，项目截至昨晚暂收逾3.2万票，超额逾149倍，将于今日截票。

新地代理总经理胡致远表示，项目现时入票准买家类型众多，其中大手买家中有不少为大家庭准买家，有意购入项目多伙以便一家人可于同一屋苑居住，另外亦有家庭客及过往期数买家见项目租金回报不俗，因此希望购入多于1伙作长线投资用。

胡致远亦提到，过往曾亲身到访位于九龙站商厦及西沙的展销厅，并于现场可见不乏内地客或操普通话的准买家，他们表示欣赏项目周遭自然环境及配套，因此相信该类型买家会在自用及投资均作考虑。

新地胡致远（右）表示，项目现时入票准买家类型众多，大手买家中有不少为大家庭客。
为配合销售，发展商联同汇丰为项目买家提供3年及5年定息按揭计划。汇丰香港区财富管理及个人银行按揭业务主管徐凯廉指，项目准买家于8月31日或之前提取贷款，即可享2.73厘的定息利率。而另外于9月30日或之前提取按揭贷款即可尊享额外1888元按揭提取奖赏。另外，首10位成功获得楼宇按揭贷款批核的买家可享限定版纪念麻将套装一份。

根据销售安排，将于今日截票，明日进行抽签决定拣楼顺序，并在周六开售。

2B期刚获批预售

该盘销售在即之际，地政总署公布预售楼花同意书文件显示，项目2B期已批出售楼纸，共提供775伙，预计于2027年2月16日落成，市场料将紧接2A期登场；而集团旗下元朗东成里1A期项目昨亦申请售楼纸，料提供665伙，预计于2028年3月底落成。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

