MOUNT NICHOLSON近万呎洋房10.39亿沽 每呎10.9万

新盘速递
更新时间：16:41 2026-01-07 HKT
发布时间：16:41 2026-01-07 HKT

山顶超级豪宅MOUNT NICHOLSON第一期一幢近万呎双号洋房，据土地注册处资料显示，上月底以10.39亿元登记成交，呎价约109,889元。

上述洋房面积达9455方呎，拥有前后花园分别达4,594方呎及1,594方呎，另天台约1,060方呎，平台约470方呎，设有户外泳池，是项目第二大面积洋房，向西北望维港海景。

原业主为周国辉（CHOW KWOK FAI），与深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长名字相同，他于2016年以8.3亿购入，造价当年创屋苑式洋房新高纪录，持货10年易手，帐面劲赚约2.09亿，期内单位升值约25.2%。另外，怡亚通为粮油、家电等等日用消费品，提供深度的供应链服务平台。

至于新买家以GOLDEN VISIONS HOLDINGS LIMITED名义登记，公司股东为海外注册公司。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

