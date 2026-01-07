港岛南岸扬海累沽584伙 指定单位推家私优惠吸客

嘉里、信和及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸第2期扬海销情畅旺，至今售出584伙，合共套现逾145亿。发展商表示项目现剩余少量3房、4房及特色单位。另外，指定单位推出家私组合优惠，可获赠108,000元家具礼券。

嘉里代理销售及市场策划高级总监卢永俊表示，市场预期年内美国联储局将持续减息，加上租金仍然高企，认为现时为投资物业最佳时机，预料今年楼市维持平稳向上，升幅料达约5%，其中预计豪宅升幅会更大。

卢永俊续指，集团年内料有3个全新项目准备推售，包括由集团牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目海盈山4B期，设368伙，有机会于今年上半年以现楼形式推售。

卢永俊亦提到，集团与信和、嘉华及招商局置地合作发展的日出康城13期项目，提供2,550伙亦将于今年推售，而与市建局合作发展，位处银汉街及鸿福街交界的土瓜湾项目则正积极部署年内推售。

为配合项目销售，发展商联同家具品牌推出置业优惠。嘉里代理销售及市场策划副总监杨丽汶指，由即日起至6月30日，凡购买项目指定3房或4房单位，并购买品牌指定家具组合，即可获赠108,000元家具礼券。另外亦于即日至本月23日开放位于1B座31楼A室的示范单位供公众参观。

该盘今日开放位于1B座31楼A室的现楼连家具示范单位供参观，面积1,420方呎，4房双套间隔。单位客厅空间开阔，长约7.8米，阔约4米，客饭厅设有落地玻璃趟门连接面积约53方呎的露台，可外望开扬游艇会景致。

单位厅房同向，并设有大型落地玻璃，所有房间均可享开扬景观，其中主人套房四正实用，设有一定空间放置大衣橱或可改作衣帽间，另外放有双人床后仍有一定空间达至三边下床。设有转角落地大窗，可从多角度接收室外自然光。