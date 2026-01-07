启德海湾连环录大手客扫货 昨日售出6伙

近期新盘市场屡现大手买家扫货，最新启德海湾昨单日售出6伙，有2组大手客合共购入5伙，最大手斥资2596.2万扫3户。

单日沽6伙套5740万

嘉华国际、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日录得6宗成交，包括1宗一房及5宗两房单位，合共套现逾5740万。其中一组大手客斥资2596.2万购入3伙，当中包括第2C座6楼A室，面积508方呎，为2房间隔，成交价1028万，呎价20236元。

另一组买家则以斥资2036.6万购入2伙，当中包括第2C座7楼B室，面积482方呎的2房户，成交价1003.8万，呎价20826元。

朗涛每呎2.2万售

嘉里元朗新盘朗天峰亦售出2伙，单日套现1326.16万，据成交纪录册显示，其中1A座16楼A室，面积539方呎，以776.16万成交，呎价约14400元；而1B座26楼F室，面积365方呎，成交价550万，呎价约15068元。

幸荟沽2伙开放式

益兆及俊和合作的长沙湾幸荟昨连沽2伙，套现约659.6万，其中17楼C室，面积177方呎，属开放式单位，以331.8万成交，呎价约18746元；而低一层的C室，面积相同单位，则以327.8万，呎价约18520元。

据成交纪录册显示，上述2伙买家均采90天即供付款计划。市场消息称，2伙由一组客大手购入，共涉资987.4万。