宝峰连录两宗成交 4房单位逾1.6亿沽

豪宅新盘持续受追捧，由泛海国际、德祥地产及资本策略合作发展的半山超级豪宅宝峰，短短四日内连录两宗成交，最新以逾1.62亿再售出1伙4房单位，呎价逾4.3万。

项目最新售出的单位为6楼B室，面积3773方呎，4房套间隔，连249方呎露台，以招标方式连一个车位以1.6263亿售出，呎价约43104元。

项目上周五以1.7亿连一个车位售出2楼A室，单位面积4143方呎，同属4房套间隔，连249方呎露台，呎价约41033元，连同最新售出单位，短短四日套现逾3.32亿。

宝峰短短四日内连录两宗成交，合共套现逾3.32亿。

宝峰位于宝珊道23号，合共提供16伙，当中地下单位面积3861方呎，4房套间隔，露台面积249方呎，设有独立出入口；1楼至7楼每层2伙，A单位面积均为4143方呎，4房套间隔，露台面积249方呎，B单位面积均为3773方呎，同属4房套间隔，露台面积246方呎；8楼至10楼为大平层，当中10楼面积6701方呎，连303方呎平台及5723方呎天台，设有私人升降机直达天台及私人泳池。