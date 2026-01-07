SIERRA SEA 2A期 收2.5万票乘势加推 每呎1.22万 入场价375万 大手客最多可购8伙

由于新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期连日参观及收票情况理想，昨乘势二度加推新一批单位，涉及73伙，折实平均呎价约12263元，入场价约375万，并同步公布首轮销售安排，落实周六（10日）首轮开售262伙，大手组别优先拣楼，最多可购8伙，项目将成为年内头炮开售新盘。另外，该盘至昨晚暂收逾2.5万票，超购逾116倍。

新地：原价加推73伙

西沙SIERRA SEA 2A期昨再度加推，最新3号价单中提供73伙，面积由297至700方呎，包括13伙1房、46伙2房及14伙3房单位，价单定价441.75万至977.65万，价单呎价介乎12523至16010元，继续提供最高达15%折扣优惠，折实售价由375.48万至831万，折实呎价约10644至13608元。

该批单位折实平均呎价12263元，较2号价单73伙的折实平均呎价11595元高逾5.7%，相较首张价单148伙的10968元就提高约11.8%。发展商解释指，由于推出单位楼层景观座向有所不同，实属原价加推。

西沙SIERRA SEA第2A期价单

价单编号 公布日期 伙数 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.48万至831万元（10,644至13,608元） 2号价单 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6万元至826.9万元 (10,017至13,748元) 1号价单 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5万元至831.8万元 (10,018至13,776元)

一房入场单位375万

入场单位为5座15楼J室，面积299方呎，属1房间隔，折实售价375.48万，折实呎价12558元，最贵为1座3楼F室，面积697方呎，属3房1套间隔，折实售价831万，折实呎价11923元。

发展商另公布销售安排1号，落实于周六开售共262伙，当中213伙以价单形式发售，涵盖27伙1房、134伙2房及52伙3房，面积由297至700方呎，折实售价由343.55万至831.86万，折实呎价由10017至13776元。入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房间隔，折实售价343.55万，折实呎价11567元。

同日起推出49伙以招标形式推售，主要为特色单位，面积275方呎至835方呎，包括2伙该期数中面积最大单位，分别为2座22楼A室及3座25楼A室，均为3房1套顶层特色户，面积同为835方呎，各附434方呎平台，并设楼梯通往683方呎天台。

SIERRA SEA前日仍吸引不少市民到场参观，人流不俗。

首轮销售周六9时开始

根据销售安排，首轮销售将于周六上午9时开始，买家分为A组及B组，A组更可细分为6个组别，以迎合大手客不同的入市需要。最先拣楼的A节特级部分客人需买5伙至8伙，在选购单位户型配搭上有限制；A节之后的4个组别都须最少买多于1伙指定单位，每个组别各有限制；而A节中最后拣楼为大单位买家组别，每组客人须选购1伙指定3房单位，然后就轮到普通买家的B组时段，可买1伙到2伙。

是次销售将于周四（8日）截票，周五（9日）进行抽签决定拣楼顺序。发展商昨日继续开放九龙站商厦的示范单位供准买家参观，不时出现参观人潮，情况不俗。市场消息指，该盘截至昨晚已录得逾2.5万个购楼意向登记，较首轮价单发售213伙超额逾116倍。

西沙SIERRA SEA 2A期落实周六公开发售213伙价单单位，及推出49伙招标。

SIERRA SEA 2A期位于整个住宅项目的西边位置，由4座住宅大楼组成，合共提供727个住宅单位，提供间隔亦见多元化，标准分层单位涵盖1房至3房间隔。项目单位能享不同景观，部分享望向内园及GO PARK一带，另有部分单位可享受南企岭下海景色，以及马鞍山山景。

天玺·天4房呎价4.18万售

新地同系多个新盘昨日录成交，其中启德地王级新盘天玺．天2期昨日以招标方式连沽2伙，其中位于1座（Sky Tower）37楼A室，面积2230方呎，为4房连双套房间隔，连同一个车位以9332.45万，呎价41850元；另一伙位于1座（Elite Zone）5楼B8室，面积787方呎，为3房连套房采放式厨房设计，以2157.1万售出，呎价27409元。

天水围Wetland Seasons Bay第3期昨日售出位于别墅WV10座地下B室特色户，面积1121方呎，5房连双套房间隔，附设663方呎花园，以1737.51万售出，呎价15500元。