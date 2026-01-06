柏蔚森加推33伙周六发售 入场费约531万
新世界伙远东合作发展启德跑道区柏蔚森系列，销情持续，自现楼以来已火速售出150伙，套现逾11.6亿元。为回应市场需求，今日上载全新销售安排，于本周六起以价单形式发售22伙1房户，以120天付款计划，提供最高折扣18%计算， 折实售价由531万元起，折实呎价18,502元起，同日亦以招标形式推售11伙2房户。
周六以价单形式推售22伙1房户，面积262至287方呎，折实售价531万至639.3万元，折实呎价18,502至22,275元，当中16伙折实售价低于600万元。另以招标形式推售11伙2房户，面积385至443方呎。
柏蔚森系列自开售以来累售807伙，套现逾57亿元，当中录得不少大手投资客及外籍买家入市，成2024年启德跑道区销量冠军纪录，更创下启德跑道区史上预售楼花销售最高新纪录！
