ONE STANLEY推全新备用一按 最高贷款楼价85%

建灏赤柱临海超级豪宅ONE STANLEY，发展商更推出全新「备用第一按揭贷款」计划，最高可获批成交金额8成半贷款额，以提供更灵活的财务安排。

建灏郑智荣(右二)表示，ONE STANLEY推出全新「备用第一按揭贷款」计划。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，为回应买家对按揭贷款安排的需求，ONE STANLEY推出全新「备用第一按揭贷款」计划，买家透过新计划最高可获批成交金额8成半贷款额，贷款年期长达25年，而且按息全期更低至P减2%(P为5.25%)，即最新利率低至3.25%，预料此计划能有效帮助买家灵活调动资金。

ONE STANLEY至今已累积售出32伙，总成交金额逾34亿元，呎价最高达65,116元。随著美国联储局早前再度减息，市场气氛持续向好，不少意向买家对项目亦甚为关注，纷纷前来参观；鉴于本港超级豪宅供应量较少，外围减息气氛更将有助推动豪宅交投，相信本港整体楼市将持续受惠，预期今年超级豪宅项目楼价继续看高一线，可有8%至13%升幅空间。

另外，适逢农历新年将至，ONE STANLEY将于本月17日(周六)于住客会所THE CLUBHOUSE举办一日限定的「贺年书法挥春体验日」。