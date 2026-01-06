Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II 4房3366万招标沽 呎价2.75万元

新盘速递
更新时间：10:21 2026-01-06 HKT
发布时间：10:21 2026-01-06 HKT

新盘持续有捧场客，长实与港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸Blue Coast II接连录成交，昨日以招标方式售出1伙4房海景单位，为第3座23楼B室，面积1224方呎，属4房双套连储物房间隔，成交价3366万，呎价27500元。据了解，买家为内地客，有意购入单位作自住之用。

嘉里伙信和、太古地产及港铁合作发展的港岛南岸海盈山，昨日售出2A座35楼A室，面积853方呎，为3房1套连梗厨间隔，以3029.68万成交，呎价约35518元。同系元朗新盘朗天峰昨日售出1A座5楼A室，面积539方呎，为3房梗厨间隔，以727.65万成交，呎价约13500元。

凯玥每呎2.9万售

龙光与合景泰富合作发展的鸭脷洲凯玥，录得本月首宗成交，最新以招标方式售出5座5楼B室，面积1944方呎，4房间隔，成交价5723.6万，呎价约29442元。

启德海湾连沽2伙

至于其他新盘成交，嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日连沽2伙1房单位，单日套现1173.1万。最新售出单位包括2C座3楼D室，面积307方呎，成交价569.8万，呎价约18560元；以及2C座6楼E室，面积315方呎，成交价603.3万，呎价约19152元。

新世界与远东发展合作的同区柏蔚森III，昨录得今年首宗成交，最新售出1座16楼B室，面积382方呎，2房间隔，成交价867万，呎价约22696元。

会德丰地产伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY II，昨日以招标方式售出1伙低座海景平台特色户，单位为第8座5楼D室，面积307方呎， 1房开放式厨房间隔，连199方呎平台，以809万成交，呎价26352元。项目自开放现楼以来，销情持续炽热，整个项目至今累售166伙，套现逾20.5亿。

何文田豪宅项目傲玟，昨日录得3宗成交，涉及金额逾7422万，其中成交价最高单位为第6座11楼A室，面积1388方呎，3房间隔，成交价2755.18万，呎价约19850元。

万科香港旗下大埔马窝路19号上然系列，昨日连录3宗成交，单日套现1910.7万。最新售出单位包括第2期上然II的7座12楼B1室，面积651方呎，3房间隔，成交价927.7万，呎价约14250元；另外两伙位于项目第3期上然III，包括3座1楼B2室，面积438方呎，2房间隔，成交价460.6万，呎价约10516元，以及5座3楼C7室，面积432方呎，2房间隔，成交价522.4万，呎价约12093元。

