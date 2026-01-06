凯柏峰单日沽15伙 套现逾1.34亿 呎价高见2.06万

信和牵头，伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰，昨日进行新一轮销售，推出22伙以招标方式发售，并即日售出15伙，单日套现逾1.34亿，继上周五售出顶层特色户，昨日再售同类特色户，成交呎价高见2.06万，再创现楼推售后呎价新高。

凯柏峰昨日售出的特色户位于凯柏峰I第1A座62楼顶层A室，面积897方呎，为3房连套房间隔，附设有759方呎天台及212方呎平台，以约1850万售出，呎价高见20624元，为项目现楼形式推售后，4天内第2度打破现楼呎价纪录。

凯柏峰昨日连售15伙，套现逾1.34亿。

上周五售出的特色户位于凯柏峰II，为2A座67楼F室，面积923方呎，同为3房连套房间隔，附设有40方呎平台及705方呎天台，以1882万售出，呎价20390元。

凯柏峰分3期发展共提供1880伙，项目推售至今累售约1835伙，总销售金额超过137.8亿，项目仅余45伙有待买家承接。

柏珑连沽2伙

同系与嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑，昨日亦连沽2伙，包括位于柏珑II第8座18楼A1室，面积977方呎，属3房连套房加储物室间隔，以1722.96万成交，呎价17635元；一伙位于柏珑III第5座3楼B1室，面积483方呎，属2房间隔，以698.96万获承接，呎价14471元。