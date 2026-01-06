Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凯柏峰单日沽15伙 套现逾1.34亿 呎价高见2.06万

新盘速递
更新时间：10:11 2026-01-06 HKT
发布时间：10:11 2026-01-06 HKT

信和牵头，伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰，昨日进行新一轮销售，推出22伙以招标方式发售，并即日售出15伙，单日套现逾1.34亿，继上周五售出顶层特色户，昨日再售同类特色户，成交呎价高见2.06万，再创现楼推售后呎价新高。

凯柏峰昨日售出的特色户位于凯柏峰I第1A座62楼顶层A室，面积897方呎，为3房连套房间隔，附设有759方呎天台及212方呎平台，以约1850万售出，呎价高见20624元，为项目现楼形式推售后，4天内第2度打破现楼呎价纪录。

凯柏峰昨日连售15伙，套现逾1.34亿。
凯柏峰昨日连售15伙，套现逾1.34亿。

上周五售出的特色户位于凯柏峰II，为2A座67楼F室，面积923方呎，同为3房连套房间隔，附设有40方呎平台及705方呎天台，以1882万售出，呎价20390元。

凯柏峰分3期发展共提供1880伙，项目推售至今累售约1835伙，总销售金额超过137.8亿，项目仅余45伙有待买家承接。

柏珑连沽2伙

同系与嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑，昨日亦连沽2伙，包括位于柏珑II第8座18楼A1室，面积977方呎，属3房连套房加储物室间隔，以1722.96万成交，呎价17635元；一伙位于柏珑III第5座3楼B1室，面积483方呎，属2房间隔，以698.96万获承接，呎价14471元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
18小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
14小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小时前