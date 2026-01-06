天御2期首推4房大宅招标 面积5577方呎

踏入2026年仅数天，豪宅新盘连环录得多宗逾亿大额成交，恒基及新世界合作发展的西半山天御2期昨日亦限量加推4房大宅标售。

5577呎4套房间隔

天御2期新一份销售安排显示，推出1座39楼单位招标，属全层式单位，属项目首次推出，亦是迄今推出楼层最高的单位，面积5577方呎，为4套房间隔，单位附设有家庭间及温室，气派十足，售价及呎价有机会挑战项目新高，单位连同2个车位一并标售，招标期由本周五（9日）至本月底；项目日前亦推出1座31楼A室招标，面积2782方呎，属4套房间隔，招标期由明日起至本月15日。

位于卫城道8号的天御2期已属现楼，提供66伙，面积介乎2682至12582方呎，提供3至5房间隔，项目推出招标至今暂售出10伙，套现超过14亿，售出单位全位于1座35楼或以下，成交价最高为1座35楼A室，面积2782方呎，连1个车位以1.61333亿售出，呎价57992元。

意峰标售8座洋房

香港兴业旗下大屿山洋房项目意峰亦调整销售安排，最新推出8座洋房招标，面积2023至2171方呎，招标期由本周五至今年6月底。

新地鸭脷洲合作项目南湾亦发出销售安排，推出10座37楼C室特色户标售，单位面积462方呎，属1房间隔，附设有97方呎天台，本周五起供有意买家入标竞投。

长实与新地合作发展的屯门飞扬1期亦推出2座3楼B室标售，面积462方呎，属2房间隔，招标期由本周五起至本月16日。