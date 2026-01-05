Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期日内加推周末发售 考虑助指定客群优先拣楼

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期连日人流不断，发展商表示自开放项目展销厅后，成功录得逾2万人次参观。发展商亦表示，正积极考虑推出优先组别助指定客群优先拣楼入市。

新地代理总经理胡致远表示，项目日前接获不少查询，当中包括项有大家庭买家有意购入多于一伙，另外亦有见项目租金回报率料相当不俗，吸引投资客想入市作长线收租投资用，因此在销售安排上将考虑设特别组别优先拣楼。

胡致远续指，项目现时维持周末开售的销售部署，并积极部署日内宣布加推及上载销售安排。

一田署理首席执行官黄耀霆指，全港首间一田YATA Fresh面积逾8,000方呎，满足项目住户不同生活需求。为配合项目销售，由即日起至12月31日，凡为项目期数住户于店内出示住户专属手机应用程式 ，即可享95折优惠，另外销费满300元即可享免费送货服务。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

