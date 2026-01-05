Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期加推73伙 每呎均价1.22万 周六首轮推售262伙

新盘速递
更新时间：13:40 2026-01-06 HKT
发布时间：17:23 2026-01-05 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 第2A期今日（6日）加推价单第3号，再推出73伙应市，户型涵盖1房至3房间隔，面积由297至700方呎，折实平均呎价12,263元，由于楼层景观座向有所不同，属原价加推。

1房入场价375万元

价单第3号包含13伙1房、46伙2房及14伙3房单位；折实售价由375.48万至831万元，折实呎价由10,644至13,608元。入场单位为5座15楼J室，面积299方呎，属1房间隔，折实售价375.48万元，折实呎价12,558元。

项目同时发出销售安排第1号，将于1月10日（星期六）推售共262伙，当中213伙以价单形式发售，涵盖27伙1房、134伙2房及52伙3房，面积由297至700方呎。其余49伙则以招标形式推售，主要为特色单位，面积275方呎至835方呎。

以价单形式发售之单位折实售价由343.55万至831.86万元，折实呎价由10,017至13,776元。入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房间隔，折实售价343.55万元，折实呎价11,567元。

首轮销售将于周六（1月10日）上午9时开售，将分为A组及B组发售，并将于周四（1月8日）截票，周五（1月9日）进行抽签。

SIERRA SEA 第2A期今日（6日）加推价单第3号，再推出73伙应市。
SIERRA SEA 第2A期今日（6日）加推价单第3号，再推出73伙应市。

西沙SIERRA SEA第2A期价单

价单编号 公布日期 伙数 实用面积
(平方呎)

折实价 / 呎价

3号价单

2026/01/06

73

297至700平方呎

375.48万至831万元（10,644至13,608元）

2号价单

2026/01/03

73

297至700平方呎

345.6万元至826.9万元

(10,017至13,748元)

1号价单

2025/12/30

148

297至700平方呎

343.5万元至831.8万元

(10,018至13,776元)

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

大家庭客有意购多于1伙

新地代理总经理胡致远表示，项目从公布价单至今接获不少查询，当中有多组准买家有意选购该期数多于1伙。该批大手客可再细分为2类，包括一些大家庭买家，有意购入多于1伙，整个家族迁入居住；另外一些大手客就有见项目1期租务情况理想，估计2A期单位入伙后租金回报率亦相当不俗，故打算同时购入楼上楼下或毗邻单位作长线收租之用。

新地胡致远（左）表示，项目考虑设优先组别供大手客源包括投资及家庭客优先拣楼。旁为一田黄耀霆。
新地胡致远（左）表示，项目考虑设优先组别供大手客源包括投资及家庭客优先拣楼。旁为一田黄耀霆。

料周末正式开卖

为迎合上述大手客的入市需要，胡致远称，会在销售安排上考虑设特别组别供优先拣楼。而项目上周三起对公众开放示范单位，然后于上周四开始接受认购登记，至今参观及收票情况都见理想，最快今日加推新价单及上载销售安排，然后周末正式开卖。

发展商昨日继续开放为SIERRA SEA 2A期设于九龙站商厦的展销厅供参观，即使为工作日仍有准买家到场。美联高级营业董事曾庆声表示，该行暂时已有十多组准买家有意选购2伙，亦不乏客人研究买3间或以上，主要认为项目单位定价吸引，不需1000万亦可买到2伙。初步分析现时该行大手客中，用家和投资者比例相若。

市场消息指，项目截至过去周日已录逾1.6万个登记，较现有2张价单221伙超额认购逾71倍，成绩不俗，市场料收票数字于昨日继续上升。

此外，发展商继续为项目进行软销，其中一田YATA Fresh于上月已正式进驻西沙GO PARK 2地面商舖，一田署理首席执行官黄耀霆指，该商舖面积逾8000方呎，满足项目住户不同生活需求。

为配合项目1期入伙，由即日起至今年12月31日，系列项目住户于店内出示专属手机应用程式，即可享95折优惠，另外销费满300元即可享免费送货服务。

SIERRA SEA 昨日仍吸引不少市民到场参观，人流不俗。
SIERRA SEA 昨日仍吸引不少市民到场参观，人流不俗。

合共提供727伙

SIERRA SEA 2A期位于整个住宅项目的西边位置，由4座住宅大楼组成，合共提供727个住宅单位，能享不同景观，部分享内园及GO PARK一带景致，另有部分单位可享受南企岭下海景色，以及马鞍山山景。

项目单位提供间隔亦见多元化，标准分层单位涵盖1房至3房间隔，当中设有5款户型，于现有2张价单中均有提供，以迎合不同种类买家的入市需要，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米。

而至今未透过价单推出的特色户就共有52伙，包括连花园、连天台特色户，面积由278至835方呎，其中花园特色户共有24伙，花园面积介乎193至472方呎；此外亦设有12伙连平台单位，平台面积83至237方呎。每座大楼顶层设有4个连平台及天台特色户，合共提供16伙，单位面积介乎699至835方呎，全为3房连套房间隔。

The YOHO Hub昨连沽2伙

而在SIERRA SEA 收票程序进行得如火如荼之际，同系的新盘亦续录成交，其中与港铁合作发展的元朗站上盖项目The YOHO Hub昨日连沽2伙，套现逾3067万。其中5座19楼A室，面积1094方呎，属于4房2套连梗厨及工人套房，成交价2053.62万，呎价约18772元；同位于5座的18楼B室，面积531方呎，属于3房连开放式厨房，以1014.2万售出，呎价约19100元。

屯门的NOVO LAND 2A期亦于昨日添1宗成交，售出单位为Charlot 1A座26楼D室，面积409方呎，属于2房连开放式厨房，以607.1万售出，呎价约24830元。买家选用360日灵活付款计划，可享发展商提供的提早完成交易现金回赠优惠，最多可达楼价3.5%。

另外，新地伙拍恒基及会德丰地产合作发展的西营盘KENNEDY 38，昨日亦添成交，为27楼F室，面积264方呎，属1房户，单位以790.83万售出，呎价29956元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
20小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
17小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
21小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
4小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
17小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
5小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
5小时前