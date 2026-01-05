SIERRA SEA 2A期加推73伙 每呎均价1.22万 周六首轮推售262伙

新地旗下西沙SIERRA SEA 第2A期今日（6日）加推价单第3号，再推出73伙应市，户型涵盖1房至3房间隔，面积由297至700方呎，折实平均呎价12,263元，由于楼层景观座向有所不同，属原价加推。

1房入场价375万元

价单第3号包含13伙1房、46伙2房及14伙3房单位；折实售价由375.48万至831万元，折实呎价由10,644至13,608元。入场单位为5座15楼J室，面积299方呎，属1房间隔，折实售价375.48万元，折实呎价12,558元。

项目同时发出销售安排第1号，将于1月10日（星期六）推售共262伙，当中213伙以价单形式发售，涵盖27伙1房、134伙2房及52伙3房，面积由297至700方呎。其余49伙则以招标形式推售，主要为特色单位，面积275方呎至835方呎。

以价单形式发售之单位折实售价由343.55万至831.86万元，折实呎价由10,017至13,776元。入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房间隔，折实售价343.55万元，折实呎价11,567元。

首轮销售将于周六（1月10日）上午9时开售，将分为A组及B组发售，并将于周四（1月8日）截票，周五（1月9日）进行抽签。

SIERRA SEA 第2A期今日（6日）加推价单第3号，再推出73伙应市。

西沙SIERRA SEA第2A期价单

价单编号 公布日期 伙数 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.48万至831万元（10,644至13,608元） 2号价单 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6万元至826.9万元 (10,017至13,748元) 1号价单 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5万元至831.8万元 (10,018至13,776元)

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

大家庭客有意购多于1伙

新地代理总经理胡致远表示，项目从公布价单至今接获不少查询，当中有多组准买家有意选购该期数多于1伙。该批大手客可再细分为2类，包括一些大家庭买家，有意购入多于1伙，整个家族迁入居住；另外一些大手客就有见项目1期租务情况理想，估计2A期单位入伙后租金回报率亦相当不俗，故打算同时购入楼上楼下或毗邻单位作长线收租之用。

新地胡致远（左）表示，项目考虑设优先组别供大手客源包括投资及家庭客优先拣楼。旁为一田黄耀霆。

料周末正式开卖

为迎合上述大手客的入市需要，胡致远称，会在销售安排上考虑设特别组别供优先拣楼。而项目上周三起对公众开放示范单位，然后于上周四开始接受认购登记，至今参观及收票情况都见理想，最快今日加推新价单及上载销售安排，然后周末正式开卖。

发展商昨日继续开放为SIERRA SEA 2A期设于九龙站商厦的展销厅供参观，即使为工作日仍有准买家到场。美联高级营业董事曾庆声表示，该行暂时已有十多组准买家有意选购2伙，亦不乏客人研究买3间或以上，主要认为项目单位定价吸引，不需1000万亦可买到2伙。初步分析现时该行大手客中，用家和投资者比例相若。

市场消息指，项目截至过去周日已录逾1.6万个登记，较现有2张价单221伙超额认购逾71倍，成绩不俗，市场料收票数字于昨日继续上升。

此外，发展商继续为项目进行软销，其中一田YATA Fresh于上月已正式进驻西沙GO PARK 2地面商舖，一田署理首席执行官黄耀霆指，该商舖面积逾8000方呎，满足项目住户不同生活需求。

为配合项目1期入伙，由即日起至今年12月31日，系列项目住户于店内出示专属手机应用程式，即可享95折优惠，另外销费满300元即可享免费送货服务。

SIERRA SEA 昨日仍吸引不少市民到场参观，人流不俗。

合共提供727伙

SIERRA SEA 2A期位于整个住宅项目的西边位置，由4座住宅大楼组成，合共提供727个住宅单位，能享不同景观，部分享内园及GO PARK一带景致，另有部分单位可享受南企岭下海景色，以及马鞍山山景。

项目单位提供间隔亦见多元化，标准分层单位涵盖1房至3房间隔，当中设有5款户型，于现有2张价单中均有提供，以迎合不同种类买家的入市需要，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米。

而至今未透过价单推出的特色户就共有52伙，包括连花园、连天台特色户，面积由278至835方呎，其中花园特色户共有24伙，花园面积介乎193至472方呎；此外亦设有12伙连平台单位，平台面积83至237方呎。每座大楼顶层设有4个连平台及天台特色户，合共提供16伙，单位面积介乎699至835方呎，全为3房连套房间隔。

The YOHO Hub昨连沽2伙

而在SIERRA SEA 收票程序进行得如火如荼之际，同系的新盘亦续录成交，其中与港铁合作发展的元朗站上盖项目The YOHO Hub昨日连沽2伙，套现逾3067万。其中5座19楼A室，面积1094方呎，属于4房2套连梗厨及工人套房，成交价2053.62万，呎价约18772元；同位于5座的18楼B室，面积531方呎，属于3房连开放式厨房，以1014.2万售出，呎价约19100元。

屯门的NOVO LAND 2A期亦于昨日添1宗成交，售出单位为Charlot 1A座26楼D室，面积409方呎，属于2房连开放式厨房，以607.1万售出，呎价约24830元。买家选用360日灵活付款计划，可享发展商提供的提早完成交易现金回赠优惠，最多可达楼价3.5%。

另外，新地伙拍恒基及会德丰地产合作发展的西营盘KENNEDY 38，昨日亦添成交，为27楼F室，面积264方呎，属1房户，单位以790.83万售出，呎价29956元。