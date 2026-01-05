Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘2日沽逾50伙 柏珑共售7伙 套现近5280万

新盘速递
更新时间：10:28 2026-01-05 HKT
发布时间：10:28 2026-01-05 HKT

踏入2026年后首个周末，新盘以销售货尾为主，综合市场及一手成交册显示，过去2天销情企稳，共录得约50宗成交，信和牵头发展的元朗锦上路站柏珑共售出7伙，套现近5280万，个别单位呎价1.66万。

柏珑连环沽7伙

信和伙拍嘉华及中国海外发展的柏珑，过去2天售出7伙中，呎价最高为柏珑III第2座16楼A6室，面积467方呎，属2房户型，成交价779万，呎价16688元。

新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑滶晨II昨日增添成交，为2座38楼H室，面积494方呎，属2房设计，以1233.2万售出，呎价24964元。

项目周末共沽2伙，套现逾2400万，今年首4天共售出5伙。

万科香港旗下大埔上然昨天单日亦连售6伙，周末期间共沽7伙，套现超过4300万。

柏珑昨天单日连售4伙，周末共沽7伙，涉额近5280万。
柏珑昨天单日连售4伙，周末共沽7伙，涉额近5280万。

滶晨上然纷录成交

其中造价最高为上然2期7座3楼A10室，面积723方呎，属3房连套房间隔，以875.5万成交，呎价12109元；呎价最高为上然3期3座12楼A7室特色户，附设394方呎天台，以631.4万成交，呎价13321元。

会德丰地产旗下启德MONACO MARINE，昨日售出1B座33楼G室，面积462方呎，属2房间隔，以1192.7万售出，呎价25816元；宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨日售出25楼C室面积568方呎3房，以1704万成交，呎价3万，造价不俗，项目周末连沽2伙，套现超过2500万。

永义旗下何文田现楼项目誉林昨日亦售出11楼A室，面积698方呎，为3房连套房间隔，以1633.7万成交，呎价23405元。

总括新盘昨天共售出逾20伙，过去周末2天则共售出逾50伙。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
10小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小时前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
11小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
21小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小时前
01:35
警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞
突发
17小时前
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
00:40
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
影视圈
11小时前