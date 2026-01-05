新盘2日沽逾50伙 柏珑共售7伙 套现近5280万

踏入2026年后首个周末，新盘以销售货尾为主，综合市场及一手成交册显示，过去2天销情企稳，共录得约50宗成交，信和牵头发展的元朗锦上路站柏珑共售出7伙，套现近5280万，个别单位呎价1.66万。

柏珑连环沽7伙

信和伙拍嘉华及中国海外发展的柏珑，过去2天售出7伙中，呎价最高为柏珑III第2座16楼A6室，面积467方呎，属2房户型，成交价779万，呎价16688元。

新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑滶晨II昨日增添成交，为2座38楼H室，面积494方呎，属2房设计，以1233.2万售出，呎价24964元。

项目周末共沽2伙，套现逾2400万，今年首4天共售出5伙。

万科香港旗下大埔上然昨天单日亦连售6伙，周末期间共沽7伙，套现超过4300万。

柏珑昨天单日连售4伙，周末共沽7伙，涉额近5280万。

滶晨上然纷录成交

其中造价最高为上然2期7座3楼A10室，面积723方呎，属3房连套房间隔，以875.5万成交，呎价12109元；呎价最高为上然3期3座12楼A7室特色户，附设394方呎天台，以631.4万成交，呎价13321元。

会德丰地产旗下启德MONACO MARINE，昨日售出1B座33楼G室，面积462方呎，属2房间隔，以1192.7万售出，呎价25816元；宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨日售出25楼C室面积568方呎3房，以1704万成交，呎价3万，造价不俗，项目周末连沽2伙，套现超过2500万。

永义旗下何文田现楼项目誉林昨日亦售出11楼A室，面积698方呎，为3房连套房间隔，以1633.7万成交，呎价23405元。

总括新盘昨天共售出逾20伙，过去周末2天则共售出逾50伙。