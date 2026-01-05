SIERRA SEA收逾1.6万登记快加推 累录2万人次参观 用家投资者纷入票

楼市发展向好，新地旗下西沙项目抢占市场焦点，并积极部署开售，SIERRA SEA 2A期连日开放示范单位及收票，已录得约2万参观人楼，入票亦火热，截至昨晚录逾1.6万个登记，对比现有2张价单共221伙，超额认购逾71倍。发展商考虑日内加推新价单，然后周末展开首轮销售。

新地代理总经理胡致远表示，项目收票数字理想，提供的多元户型单位各受准买家追捧，其中1房、2房半及3房收到不少查询，故会积极考虑日内加推新价单，提供更多上述户型单位供选择，然后部署于周末正式开售。

新地会董事总经理谢文娟指，新地会将为指定人士提供置业优惠，包括1%折扣优惠等。首10组合资格买家可获赠价值1万的电子礼券，总额10万。

项目昨日不断有市民到场参观，情况不俗。

势成2026年「头炮」

位于九龙站环球贸易广场展销厅的3楼地下大堂，昨日陆续有市民到场参观，情况相当不俗。项目连日来入票成绩亦相当理想，市场消息指，项目截至昨晚收逾1.6万票，超额逾71倍。

2A期虽然相隔逾半年再度推售，但入票气氛仍然爆升，项目首4天录得逾1.6万票，比对去年推售1A（2）期首轮销售时，首4天的逾1.25万票，多出近30%。

SIERRA SEA 2A期首2张价单合共涉及221伙，面积介乎297至700方呎，包括14伙1房、160伙2房及47伙3房。价单定价介乎404.18万至978.67万，价单呎价11785至16207元。计算最高15%的折扣优惠之后，折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价介乎10017元至13776元。

折实售价均为343.55万

其中最平单位为1座G2楼G室及5座2楼J室，面积分别297和299方呎，同属1房户型，折实售价均为343.55万，折实呎价约11567元及11557元；而呎价最低单位则为2座2楼A室，面积700方呎，属3房1套连工作间间隔，折实售价701.19万，折实呎价约10017元。

2张价单中最贵单位则为3座23楼A室，面积700方呎，属3房1套户型，折实售价831.86万，折实呎价约11884元；呎价最高单位为5座22楼D室，面积413方呎，属海景2房户型，折实售价568.94万，折实呎价约13776元。

新地胡致远（右）表示，西沙SIERRA SEA 2A期示范单位截至昨晚录约2万参观人次，积极部署日内加推。左为新地会谢文娟。

价单中提供2种付款计划，其中现金付款计划成交期60天，为买家提供最高15%折扣优惠；发展商另提供建筑期付款计划，该期数项目预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月，而选用该付款计划的买家可享最高达12%折扣优惠，另设提早完成交易现金回赠，若买家提早于签署临时买卖合约后120天内付清楼价，可获1.5%现金回赠。

此外，价单中提供多项现金回赠优惠，例如「GO幸福人生现金回赠」，若买家于指定日期内结婚或生育，可享2800元现金回赠。如买家或其近亲曾购入、租住或登记认购SIERRA SEA先前期数，或者买家正从事指定职业，都可申请现金回赠优惠，价值介乎500元至3800元。

提供727个住宅单位

SIERRA SEA 2A期位于整个住宅项目的西边位置，由4座住宅大楼组成，合共提供727个住宅单位，能享不同景观，部分享内园及GO PARK一带景致，另有部分单位可享受南企岭下海景色，以及马鞍山山景。

项目间隔多元化，标准分层单位涵盖1房至3房间隔，面积由约300至810方呎，当中设有5款户型，于现有2张价单中均有提供，以迎合不同种类买家的入市需要，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米。

特色户就共有52伙，包括连花园、连天台特色户，面积由278至835方呎，其中花园特色户共有24伙，花园面积介乎193至472方呎；此外亦设有12伙连平台单位，平台面积83至237方呎。每座大楼顶层设有4个连平台及天台特色户，合共提供16伙，单位面积介乎699至835方呎，全为3房连套房间隔。

票源不乏1期向隅客

西沙SIERRA SEA 2A期吸引多样化客源，除用家外，亦有不少投资客，遍布港九新界不同地区，虽然项目相隔逾半年再次推售，但仍有去年推售的1期向隅客入票，另有不少新客人见交楼质素及租务回报理想，而有意入市选购2A期单位。

不少年轻家庭客

新地胡致远指，现时项目客源中约4成半来自新界东，2成来自新界西，另有约2成半来自九龙区，其余近1成为港岛客。值得一提的是，由于项目1期近日交楼，质素获买家认可，除吸引1期向隅客继续有意入市外，亦吸引不少新客人对2A期单位感兴趣。项目客源中亦不乏投资客，见1期单位租金理想，呎租可达40多元而有意选购单位放租。

胡致远另说，设于九龙站商厦的展销厅参观情况持续踊跃，截至昨晚共开放5日，录约2万参观人次。除到访示范单位外，有不少准买家选择直接到西沙现场亲身感受楼盘环境及配套。

昨日下午就记者于九龙站展销厅现场所见，频现参观人龙，吸引不少年轻家庭客。多名代理于基座商场出入口驻足，向途人讲解项目优势，气氛不俗。

发展商于西沙GO PARK亦有为SIERRA SEA 2A期项目设置展销厅，内有全新2A期模型、项目户型分布、会所简介及整体规划模型等，为准买家提供充足介绍。

陈永杰表示，假期影响未完全散去，惟SIERRA SEA 2A期项目开价克制。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，假期影响未完全散去，惟SIERRA SEA 2A期项目开价克制，仍吸引大量准买家趁周末参观示范单位及入票，分散不少二手购买力，相信项目销情理想。

美联高级董事布少明表示，始终项目开价仅较早前期数仅轻微加价，较周边二手屋苑或同屋苑1期放盘存在折让，故相信可受到用家及长线投资客追捧，并将刺激更多早前累积的购买力重新释放，带动楼市气氛及入市意欲。