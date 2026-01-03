SIERRA SEA 2A期加推73伙 入场价近345.6万 平均呎价1.15万

新地发展的西沙SIERRA SEA 2A期自元旦日开始接收购楼意向登记，市场反应炽热，发展商今日（3日） 加推价单第2号，推出73伙应市，户型涵盖1房至3房间隔，面积由297至700方呎，折实平均呎价约11,595元，由于楼层景观座向有所不同，属原价加推。

价单第2号包含9伙1房、38伙2房及26伙3房；折实售价由345.55万至826.9万元，折实呎价10,017至13,748元。

入场单位为Coral Avenue 第5座2楼J室，面积299方呎，属1房间隔，折实售价345.55万元，折实呎价11,557元。而呎价最低单位则为Coral Avenue 第2座2楼A室，面积700方呎，属3房1套连工作间间隔，折实售价701.19万元，折实呎价约10,017元。

首张单价涉148伙 入场价343万

至于SIERRA SEA 2A期首张价单涉及148伙，面积介乎297至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房。价单定价介乎404.18万至978.67万，价单呎价11785至16207元。发展商共提供2种付款计划，其中现金付款计划成交期60天，设最高15%折扣优惠；而建筑期付款计划提供12%。该期数项目的预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月。

计算最高15%的折扣优惠之后，折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价介乎10018元至13776元，折实平均呎价约10968元。发展商指，相较项目1期初推出时大约提价5%，惟对比项目及附近屋苑二手成交仍有折让。

其中入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万，折实呎价约11567元；最贵则为3座23楼A室，面积700方呎，属3房1套户型，折实售价 831.86万，折实呎价约11884元。

