Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期加推73伙 入场价近345.6万 平均呎价1.15万

新盘速递
更新时间：15:49 2026-01-03 HKT
发布时间：15:49 2026-01-03 HKT

新地发展的西沙SIERRA SEA 2A期自元旦日开始接收购楼意向登记，市场反应炽热，发展商今日（3日） 加推价单第2号，推出73伙应市，户型涵盖1房至3房间隔，面积由297至700方呎，折实平均呎价约11,595元，由于楼层景观座向有所不同，属原价加推。

价单第2号包含9伙1房、38伙2房及26伙3房；折实售价由345.55万至826.9万元，折实呎价10,017至13,748元。

入场单位为Coral Avenue 第5座2楼J室，面积299方呎，属1房间隔，折实售价345.55万元，折实呎价11,557元。而呎价最低单位则为Coral Avenue 第2座2楼A室，面积700方呎，属3房1套连工作间间隔，折实售价701.19万元，折实呎价约10,017元。

首张单价涉148伙 入场价343万

至于SIERRA SEA 2A期首张价单涉及148伙，面积介乎297至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房。价单定价介乎404.18万至978.67万，价单呎价11785至16207元。发展商共提供2种付款计划，其中现金付款计划成交期60天，设最高15%折扣优惠；而建筑期付款计划提供12%。该期数项目的预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月。

计算最高15%的折扣优惠之后，折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价介乎10018元至13776元，折实平均呎价约10968元。发展商指，相较项目1期初推出时大约提价5%，惟对比项目及附近屋苑二手成交仍有折让。

其中入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万，折实呎价约11567元；最贵则为3座23楼A室，面积700方呎，属3房1套户型，折实售价 831.86万，折实呎价约11884元。

相关文章：

SIERRA SEA 2A期首批148伙 入场价343万 雷霆：1期单位已升值约1成

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
3小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
1小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
5小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
6小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
6小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT