Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凯柏峰连录成交 连天台单位1882万售 呎价见2.03万

新盘速递
更新时间：15:32 2026-01-03 HKT
发布时间：15:32 2026-01-03 HKT

信和牵头伙拍嘉华、招商局置地与港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰昨日以招标方式售出2伙，包括位于2A座67楼顶层F室，面积923方呎，附设有705方呎天台，以1882万售出，呎价20390元，成交价及呎价创项目现楼推售后新高；另位于2A座49楼B室，面积719方呎，为3房连套房间隔，以1293.2万售出，呎价17986元。

滶晨II连沽3伙

新世界牵头伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑滶晨II，踏入2026年后连沽3伙2房户单位，套现近3700万，包括2座36楼H室，面积494方呎，以1280.2万售出，呎价25915元。

恒基旗下启德THE HENLEY 亦连沽2伙，其中位于低座B座地下F室特色户，面积280方呎，附设有158方呎花园，以739.8万售出，呎价26421元；另位于1座40楼G室，面积380方呎，以858.39万售出，呎价22589元。

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨日亦连沽2伙1房户，包括2C座9楼D室，面积307方呎，以606.8万售出，呎价19765元。

傲玟项目总经理张诗韵表示， 何文田傲玟去年全年共售出86伙，单计上月共售出20伙，销售额达26.3亿，项目早前提价约3.5%至5.5%属温和，相信未来有进一步加价空间。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
3小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
1小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
5小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
6小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
6小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT