凯柏峰连录成交 连天台单位1882万售 呎价见2.03万

信和牵头伙拍嘉华、招商局置地与港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰昨日以招标方式售出2伙，包括位于2A座67楼顶层F室，面积923方呎，附设有705方呎天台，以1882万售出，呎价20390元，成交价及呎价创项目现楼推售后新高；另位于2A座49楼B室，面积719方呎，为3房连套房间隔，以1293.2万售出，呎价17986元。

滶晨II连沽3伙

新世界牵头伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑滶晨II，踏入2026年后连沽3伙2房户单位，套现近3700万，包括2座36楼H室，面积494方呎，以1280.2万售出，呎价25915元。

恒基旗下启德THE HENLEY 亦连沽2伙，其中位于低座B座地下F室特色户，面积280方呎，附设有158方呎花园，以739.8万售出，呎价26421元；另位于1座40楼G室，面积380方呎，以858.39万售出，呎价22589元。

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨日亦连沽2伙1房户，包括2C座9楼D室，面积307方呎，以606.8万售出，呎价19765元。

傲玟项目总经理张诗韵表示， 何文田傲玟去年全年共售出86伙，单计上月共售出20伙，销售额达26.3亿，项目早前提价约3.5%至5.5%属温和，相信未来有进一步加价空间。