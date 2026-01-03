Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期速收逾7000票 参观纷现人流 料日内加推应市

新盘速递
新地旗下西沙新盘SIERRA SEA 2A期以吸引价推售，发展商积极收票为首轮销售作准备，市场消息指出，项目截至昨日暂收逾7000票，超额认购逾46倍。有代理透露指，客源以用家为主，不乏投资客及内地客，料最快周末加推新单位应市。

超额认购46倍

就昨日下午于九龙站商厦的SIERRA SEA 2A期展销厅现场所见，即使为上班日，仍不乏准买家到场参观示范单位，了解项目细节和优势，不时现人龙，气氛不俗。市场消息指出，项目首2天已录得逾7000个购楼意向登记，以推出首张148伙价单计，超额认购逾46倍。

SIERRA SEA 2A期九龙站商厦示范单位现场昨吸引不少睇楼客到场参观。
中原高级营业董事黄泽文表示，项目收票属踊跃，该行客源方面以用家为主，另有约4成为投资客，有意购入单位放租。此外，客源中约2成为内地客，占比较1期稍有提升。另预计参观情况在今日起的周末假期内会更热闹，发展商亦有机会于周末加推新价单。

美联高级营业董事曾庆声指出，自公布价单以来，市场反应热理想，查询络绎不绝，该行客源中约7成为用家，其余3成为投资者。SIERRA SEA 1期已踏入收楼期，屡录不少租赁个案，呎租介乎40至47元，预料2A期单位在入伙后租赁回报可达4厘。

SIERRA SEA 2A期入场价343万

SIERRA SEA 2A期首张价单涉及148伙，面积介乎297至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房。价单定价介乎404.18万至978.67万，价单呎价11785至16207元。发展商共提供2种付款计划，其中现金付款计划成交期60天，设最高15%折扣优惠；而建筑期付款计划提供12%。该期数项目的预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月。

计算最高15%的折扣优惠之后，折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价介乎10018元至13776元，折实平均呎价约10968元。发展商指，相较项目1期初推出时大约提价5%，惟对比项目及附近屋苑二手成交仍有折让。

其中入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万，折实呎价约11567元；最贵则为3座23楼A室，面积700方呎，属3房1套户型，折实售价 831.86万，折实呎价约11884元。

SIERRA SEA 2A期首批148伙 入场价343万 雷霆：1期单位已升值约1成

