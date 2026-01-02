新盘元旦录约15宗成交 上然连环售6伙

踏入2026年，新盘市场交投仍以货尾为主，昨元旦日一手市场单日共录约15宗成交。其中由信和、资本策略及港铁合作发展的油塘栢景峰最新售出3座28楼C3室，面积431方呎，2房间隔，以705.92万成交，呎价约16379元。

另外，集团伙拍嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路站新盘栢珑II亦录有成交，单位为9座5楼B5室，面积352方呎，1房间隔，成交价554.26万，呎价15746元。

万科香港旗下大埔马窝路上然系列录6宗成交，售价介乎341.3万至872.3万，套现金额达2984.1万。其中成交金额最高单位为上然II 7座5楼B1室，面积651方呎，3房1套间隔，以872.3万售出，呎价13399元。

同系现楼新盘长沙湾连方I，售出25楼A室，为面积232方呎，开放式设计，成交价473.2万，呎价约20397元。

朗天峰连沽2伙

嘉里元朗新盘朗天峰连沽2伙，分别卖出1B座25楼H室，面积377方呎，2房间隔，以546.99万售出，呎价14509元，以及1A座21楼E室，面积285方呎，1房间隔，成交价440.34万，呎价约15451元。

保利置业与尚嘉控股合作发展的油塘朗誉亦录有成交，售出2座36楼J室，面积498方呎，2房连梗厨间隔，以846.8万成交，呎价17004元。

益兆及俊和合作的长沙湾幸荟沽出9楼C室，面积177方呎，开放式间隔，成交价308.3万，呎价17418元。