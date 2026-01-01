SIERRA SEA 1B期4房逾3276万沽 每呎2.54万双破顶

新地发展的西沙SIERRA SEA 1B期，于2026年首日即录「双破顶」招标成交。标售单位为Bleu Avenue 1座17楼A室，属于4房2套连工作间及洗手间间隔，面积1,290方呎，附设950方呎天台及817方呎平台，可享双边景观，包括由大美督船湾至榕树湾的连绵山海景致，成交金额3,276.6万元，呎价25,400元，不论成交金额或呎价均创项目新高。

根据成交记录册显示，上述单位买家选用270日付款计划，另可享受提早成交现金回赠，若买家于120天内完成交易，可获达楼价1.5%的回赠。买家另可享住户停车位优惠，可认购系列项目中不多于2个住户停车位。