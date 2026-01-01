Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期现参观人龙 年轻上车客占最多

新盘速递
更新时间：10:03 2026-01-01 HKT
发布时间：10:03 2026-01-01 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期，日前公布项目首张价单，力抢今年第一个开售新盘。项目昨日首度开放示范单位供公众参观，不时出现参观人流。市场消息透露，参观人士以年轻客主导，并且不乏家庭客及退休人士。

不乏家庭客及退休人士

昨日在项目设于九龙站商厦的展销厅所见，即使并非假期，但仍吸引不少准买家前来参观，现场一度出现排队人龙，整体气氛理想。据区内代理透露，昨日参观人士类型甚广，以年轻上车客为主，占整体约4成，同时不乏区内分支家庭客及退休人士。

SIERRA SEA 2A期首张价单涉及148伙，涵盖1房至3房间隔，单位面积介乎297方呎至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房，当中以2房单位供应最多，占首批单位约8成。计算最高15%折扣优惠之后，首批单位折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价约10,018至13,776元，折实平均呎价约10,968元，首张价单中126伙即约85%单位，折实售价低于600万。

其中入场单位为1座地下2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万，折实呎价约11567元；呎价最平单位为2座2楼B室，面积457方呎，属2房户型，折实售价457.8万，折实呎价约10,018元。

NOVO LAND 3A期上载新销售安排

另外，同系屯门NOVO LAND 3A期昨上载新一份销售安排，将于1月4日以价单发售6伙，并招标4伙。以价单发售单位包括2座的A2室，面积657方呎，3房1套连开放式厨房间隔，另有4伙包括2伙1座的低层A1室，以及2伙2座高层A2室，其中1座A1室面积862方呎，4房1套间隔；2座A2室面积735方呎，3房1套连梗厨间隔
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
8小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
4小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
15小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
19小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
7小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
17小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
19小时前