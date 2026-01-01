SIERRA SEA 2A期现参观人龙 年轻上车客占最多

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期，日前公布项目首张价单，力抢今年第一个开售新盘。项目昨日首度开放示范单位供公众参观，不时出现参观人流。市场消息透露，参观人士以年轻客主导，并且不乏家庭客及退休人士。

不乏家庭客及退休人士

昨日在项目设于九龙站商厦的展销厅所见，即使并非假期，但仍吸引不少准买家前来参观，现场一度出现排队人龙，整体气氛理想。据区内代理透露，昨日参观人士类型甚广，以年轻上车客为主，占整体约4成，同时不乏区内分支家庭客及退休人士。

SIERRA SEA 2A期首张价单涉及148伙，涵盖1房至3房间隔，单位面积介乎297方呎至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房，当中以2房单位供应最多，占首批单位约8成。计算最高15%折扣优惠之后，首批单位折实售价介乎343.55万至831.86万，折实呎价约10,018至13,776元，折实平均呎价约10,968元，首张价单中126伙即约85%单位，折实售价低于600万。

其中入场单位为1座地下2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万，折实呎价约11567元；呎价最平单位为2座2楼B室，面积457方呎，属2房户型，折实售价457.8万，折实呎价约10,018元。

NOVO LAND 3A期上载新销售安排

另外，同系屯门NOVO LAND 3A期昨上载新一份销售安排，将于1月4日以价单发售6伙，并招标4伙。以价单发售单位包括2座的A2室，面积657方呎，3房1套连开放式厨房间隔，另有4伙包括2伙1座的低层A1室，以及2伙2座高层A2室，其中1座A1室面积862方呎，4房1套间隔；2座A2室面积735方呎，3房1套连梗厨间隔

