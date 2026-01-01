新盘去年沽逾2万伙破纪录 连续11个月逾千宗成交 受惠房策及减息效应

整体楼市气氛持续向好，上月新盘交投仍以货尾盘主导，在用家及投资客承接下，销售成绩亦见理想。据本报统计，上月新盘市场共录逾1,320宗成交，已属连续11个月均录逾千宗以上交投；另受到房策及减息效应带动，总结去年全年新盘共录2.01万宗交投，创《一手新例》实施以来约12年首次突破2万宗纪录。

上月楼市焦点仍是新盘市场，虽然未有大型全新项目，主力推售余货，但仍吸引不少准买家出动购货。据市场消息指出，新盘昨单日录逾30宗成交，令上月共录逾1,320宗交投，属自去年2月以来连续11个月录逾千宗水平，惟对比去年11月的1,805宗，按月减少约27%。

栢珑系列昨连沽5伙

昨日市场成交单位中，包括信和、嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路站栢珑系列，昨亦连沽5伙，单日套现逾5,400万，其中栢珑II 8座9楼A1室，面积977方呎，4房套连工作室及洗手间户型，成交价1,621.35万，呎价16,595元。栢珑系列开售至今累售1,771伙，套现逾154亿。

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一．天海，自现楼发售后销情不俗，项目最新以招标形式售出1A座26楼A室，面积968方呎，3房套连储物室间隔，成交价3,484.8万，呎价36,000元。瑜一系列至今累售688伙，套现逾114亿。

晋环4房户4363万成交

路劲及港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸新盘晋环，亦售出2B座41楼A室，面积1,302方呎，采4房双套设计，以4,363.4万成交，呎价33,513元。

太古地产发展的柴湾海德园昨再录成交，为2座11楼C室，面积522方呎，属2房间隔，成交价834.8万，呎价15,992元。项目自推售以来持续热卖，至今累计成交已突破103宗，合共套现逾8.8亿。

启德海湾1房572万沽出

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨再录成交，售出2C座8楼J室，面积308方呎，1房间隔，以572.2万成交，呎价约18,578元。

总结去年全年新盘交投录逾2.01万宗，创自2013年4月底实施《一手住宅物业销售条例》约12年以来、新盘成交量首次突破2万宗纪录，对比2019年历史高位的逾1.87万宗旧纪录，更多出逾1,400宗，并将旧纪录推高约7%；而且去比去年的1.58万宗，按年弹增逾27%。