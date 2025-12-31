滶晨II分层户 成交价1137万 呎售2.51万

近期市场上未有全新盘推出销售，成交仍以货尾单位主导；新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨II，昨再有成交个案，为2座40楼E室，面积453方呎，成交价1137.3万，呎价约25106元；据成交记录册显示，买家采120天即供付款计划，另有3%售价折扣作为印花税优惠，及1.5%售价折扣作为国际文化优惠等。

新世界旗下清水湾傲泷，昨重新售出一伙连天台特色单位，为3座7楼B室，面积1886方呎，另有1544方呎天台，采4房双套间隔，最新以3709.9万连同1个车位成交，呎价约19671元。据成交记录册显示，上述单位曾于2019年10月以5856.2万（不连车位）售出，当时呎价约31051元，惟交易于上周终止交易，现时该单位重新售出。

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨新录成交，为2C座15楼A室，面积508方呎，属2房户，采传统「梗厨」设计，以1052.8万成交，呎价约20724元。据成交纪录册显示，买家于签署临时买卖合约时支付楼价5%临时订金，而加付订金5%在签署临时买卖合约后100日支付，而余款楼价90%于签署临时买卖合约后120日支付。

黄竹坑港岛南岸滶晨II沽出2座40楼E室，面积453方呎，成交价1137.3万，呎价约25106元。

皓日成交价1254万

恒隆地产旗下的九龙湾皓日近日频录成交，昨再沽出1伙，为9楼A室，面积771方呎，属3房套连工人套间隔，以1254.236万成交，呎价约16268元。

傲玟录大手客连购5伙

何文田豪宅项目傲玟新近再录大手客斥资约1.73亿连购5伙，面积介乎1251至1427方呎，全属3房户，成交价约3125万至3628万，呎价约24870至约25423元。最高为7座19楼B室，面积1427方呎3房3套单位，成交价3627.83万连1个车位，呎价约25423元。

傲玟项目总经理张诗韵表示，是次客群为早前同屋苑买家及其亲友，属续购案例之一，反映项目在何文田区持续受市场欢迎。又指是次成交单位加价幅度介乎约3.5%至约5.5%，并强调价格对比同区新盘仍然属于低水，相信未来有进一步加价空间。

项目高级销售经理曾家进表示，本月一手市场仍然畅旺，项目于月内录得超过350组客人参观，反应正面并有进一步洽谈个案，会因应市场反应不时推出更多单位满足买家需求。