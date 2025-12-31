Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．意岚续受追捧 2房呎售1.25万

新盘速递
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚持续受追捧，昨日录1宗高层2房成交，售出单位为意岚的5A座23楼E室，面积439方呎，属于2房间隔，成交价551.1万，呎价约12554元。

成交价551万

项目以现楼形式开售后成交不断，连同黄金海湾系列项目2期珀岸，本月暂售出21宗，成交价介乎528.8万至1330.9万，共套现逾1.43亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙。项目第1期黄金海湾．意岚提供692伙，面积介乎182至767方呎，涵盖开放式至3房户型，主打开放式及1房单位。至于第2期黄金海湾．珀岸则提供631伙，由开放式至4房间隔均有供应，面积介乎269至1329方呎。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘毗邻多个大型商场，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场。
 

