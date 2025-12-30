SIERRA SEA 2A期首批148伙 入场价343万 雷霆：1期单位已升值约1成

新地西沙SIERRA SEA 2A期今公布首张价单，涉及148伙，提供1房至3房户型，计算最高15%的折扣优惠，折实售价约343.55万元，折实平均呎价约10,968元，比1期项目初推出时提价约5%，最快下周开售。

相关文章：新地全年售逾3750伙 涉额350亿 雷霆：相信是全港之冠 SIERRA SEA最瞩目

较1期初推出加价5%

新地副董事总经理雷霆表示，项目1期今年开售时可谓盛况空前，而是次2A期首批定价属「梦想成真价」，对比1期初推出时轻微加价5%，认为近日有1期单位转手时升值约1成，故相信现时2A期单位售价实属吸引。

雷霆表示，项目1期今年开售时可谓盛况空前，而是次2A期首批定价属「梦想成真价」。

新地代理总经理胡致远表示，是次价单提供148伙，推出单位分布于项目全数4座，标准单位5种户型都有涵盖。

胡致远续指，明日起开放示范单位予公众参观，然后周四（2026年1月1日）开始收票，最快下周展开首轮销售。

首批单位面积297至700方呎，涉及5伙1房、122伙2房及21伙3房，以2房单位供应最多，占整批单位约8成。计算最高15%的折扣优惠，折实售价介乎343.55万至831.86万元，折实呎价约10,018至13,776元，折实呎价约10,968元。

入场单位为1座G2楼G室，面积297方呎，属1房户型，折实售价343.55万元，折实呎价约11,567元。

SIERRA SEA 2A期价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积（平方呎） 折实价 / 呎价 1号价单 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5万元至831.8万元（10,018至13,776元）

相关文章：SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

相关文章：

70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」