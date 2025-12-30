Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德THE HENLEY I连沽4伙 柏珑晓柏峰纷录成交

新盘速递
更新时间：10:08 2025-12-30 HKT
发布时间：10:08 2025-12-30 HKT

恒基旗下项目连环沽货，其中启德THE HENLEY I昨日连沽4伙，其中位于1座15楼A室，面积888方呎，以2912.64万售出，呎价32800元；另外3伙面积均为550方呎，成交价1765.5万至1870万，呎价32100至34000元。

同系长沙湾晓柏峰昨日亦连沽3伙特色户，其中造价最高为B座2楼B4室，面积460方呎，附设88方呎平台，以885.8万获承接，呎价19257元，两盘单日为发展商套现逾1.04亿。

柏珑3房每呎1.74万售

信和旗下项目亦连录成交，昨天单日连售6伙，集团伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路站柏珑，昨日连售4伙，全为3房户，共涉额5088万，成交价及呎价最高单位位于柏珑II第1座18楼A2室，面积826方呎，为3房连套房间隔，以1440.99万售出，呎价17445元，呎价创入伙后同类单位新高；同系将军澳日出康城凯柏峰II则售出2A座62楼B室，面积719方呎，以1283万成交，呎价17847元。

另信和牵头发展的油塘柏景峰亦售出1座25楼A6室，面积402方，以逾613万售出，呎价15272元。

毗邻由保利置业牵头发展的朗誉，昨日亦售出2座25楼G室，面积589方呎，以966.84万成交，呎价16415元。

新世界牵头发展的黄竹坑滶晨II昨日售出2座39楼E室，面积453方呎，属2房设计，售价1131.1万，呎价24969元。

何文田傲玟昨天单日亦连售5伙，单日套现逾1.73亿，其中成交价最高为7座19楼B室，面积1427方呎，连1个车位以3627.83万成交，呎价25423元；另外4伙面积1251至1427方呎，均连一个车位售出，成交价介乎3124.71万至3557.9万，呎价24870至25170元。

太古地产旗下柴湾海德园第1期亦添成交，为2座13楼E室，面积437方呎1房户，以696.5万售出，呎价15938元。

较大额成交亦有亿京旗下大埔白石角海日湾，位于Court D第2座10楼D室，面积1504方呎，属3房户型，以2300.18万获承接，呎价15294元。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
13小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
14小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
17小时前
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
社会
3小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
13小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
18小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
2小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
21小时前
解放军放出无人机远拍台北101的影片。
00:17
围台军演︱解放军无人机远拍台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
14小时前